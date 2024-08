Augusztus 20-án mutatja be a Duna Az ország háza című nagyszabású dokumentumfilmet

Különleges dokumentumfilmet tűz műsorra augusztus 20-án a Duna: Az ország háza című alkotás nézői felfedezhetik a Parlament építészeti, iparművészeti gazdagságát, és eddig nem ismert részleteket is megtudhatnak a monumentális épületről és annak történetéről.

120 éve épült meg Budapest és az ország egyik leghíresebb épülete, amely évről évre az augusztus 20-i ünnepségsorozat egyik főszereplője: reggel a Kossuth téren vonják fel a nemzeti lobogót, napközben a látogatók előtt megnyitják a Parlamentet, amelynek Duna felőli és déli homlokzata idén is különleges fényfestést kap majd. A nemzeti ünnep alkalmából, augusztus 20-án 15:35-kor a Duna Az ország háza című dokumentumfilmet is műsorra tűzi, amely a Parlament történelmi, építészeti és iparművészeti gazdagságát mutatja be.

A látványos alkotást – amelyet a Budamount Film készített az Országház Filmműhely együttműködésével és a Nemzeti Filmintézet támogatásával – idén júniusban mutatták be a Parlamentben, majd a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon. A nézőket a felvidéki magyar származású, többek között A Gyűrűk Ura előzménysorozatából ismert amerikai színésznő, Ema Horvath kalauzolja végig az épületen – számos olyan részletet is megtudhatunk, amely nemcsak a nemzetközi közönség, de a hazai nézők számára is újdonság.

A filmből kiderül például, hogy a jelenlegi épületnél jóval kisebb, neoklasszicista vagy neobarokk, sőt akár keleti palotákat idéző neobizánci parlament is állhatna a Duna partján, az 1881-ben meghirdetett tervpályázatra ugyanis tucatnyi pályázat érkezett, amelyek közül végül Steindl Imre neogótikus stílusú, monumentális épületének terve nyert.

Megtudhatjuk, hogy az eredeti tervekkel ellentétben végül miért nem az ülésteremben kapott helyet Munkácsy Mihály világhírű festménye, a Honfoglalás, és mivel töltötték mindennapjaikat a trianoni döntés miatt elcsatolt területekről érkezett, fűtetlen vagonokban tengődő családok gyerekei, akiket az 1920-as évek elején a téli hónapokban a Parlament üres helyiségeiben szállásoltak el.

Megkereshetjük annak a golyónak a nyomát, amellyel egy feldühödött képviselő próbálta kioltani Tisza István későbbi miniszterelnök életét, megnézhetjük azt a tízmázsás vörös csillagot, amelyet hosszú évtizedek után 1990-ben távolítottak el a Parlament kupolájának csúcsáról, és az is kiderül, mit mondott Freddie Mercury, amikor 1986-ban a Dunán hajózva megpillantotta a monumentális épületet.

„Időutazásra hívjuk a nézőket. Amikor Ema Horvath belép az Országházba, nemcsak magát az épületet, hanem a magyarság történelmét is végig tudja járni, hiszen a Parlamentben található művészeti alkotások összekapcsolódnak az elmúlt ezer év történelmi eseményeivel” – mondja Somogyi György forgatókönyvíró, kiemelve: kihívást jelentett úgy megmutatni történelmünk fordulópontjait, hogy azok a külföldi közönség számára is érthetőek legyenek.

A nézők az Országházról készített archív felvételek mellett szakértőkkel, többek között Keserü Katalin, Nógrádi-Kerekes Margit és Rozsnyai József művészettörténésszel, Lukács Józseffel, az Országház főépítészével, Hermann Róbert történésszel készített interjúk részleteit is láthatják. A különleges dokumentumfilm készítéséhez emellett nagyon sok olyan technikai eszközt – például drónokat, nagyfényű objektíveket – használtak, amelyekkel az épületnek olyan pontjait is meg tudják mutatni, amelyeket még soha senki nem látott.

Az ország háza

Rendező-operatőr: Nagy András

Producer: Bálint-Halas Dominika, Dr. Bálint Attila Árpád

Szereplő: Ema Horvath

Kiemelt kép forrása: Budamount Film