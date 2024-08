Türkmenisztán először mutatkozik be nagyszabású rendezvénnyel Magyarországon

Türkmenisztán kulturális öröksége először mutatkozik be Magyarországon a Türkmenisztáni Kulturális Napok keretében a Hagyományok Házában, ahol szerda este rendezték meg a program nyitóeseményét.

„Magyarországon ez az első olyan nagyszabású rendezvény, amelyen Türkmenisztán kulturális öröksége bemutatkozik” – emelte ki az MTI-nek adott nyilatkozatában Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.

„A mai program nem független attól, hogy a hétvégén rendezik meg Magyarországon a Kurultájt, amely a türk-tudatú népek rendes éves seregszemléje 2008 óta” – emlékeztetett a helyettes államtitkár.

Kiemelte, hogy

Magyarország és Türkmenisztán megfigyelő státusszal rendelkezik a Türk Tanácsban, ennek keretében a két ország számos területen dolgozik együtt évek óta.

Vincze Máté úgy fogalmazott: a kulturális diplomácia többek közt arról is szól, hogy az országok megpróbálják megérteni egymást, és felfedezni közös kulturális gyökereiket. Ennek köszönhető az is, hogy most Türkmenisztán bemutatkozik Magyarországon „ezzel is színesítve a magyarországi kulturális kínálatot” – fűzte hozzá.

Vincze Máté elmondta, hogy a szerda esti programon egy nagy gálakoncertre kerül sor, amelyen a türk fellépők bemutatkozása mellett Magyarországot a Magyar Állami Népiegyüttes képviseli. Hozzáfűzte, hogy a programsorozathoz kapcsolódik az a Hagyományok Házában rendezett kiállítás is, amely a türk kultúra legjavát mutatja be.

„Magyarországon nagy hagyománya van annak, hogy a barátság és megismerés igényével fordulunk a környező és távoli népekhez. Magyarországon a néprajzi gyűjtemény is így alakult ki, szemben a nyugati világgal, ahol leginkább a kolonializmus eredménye. Magyarországon azonban a tudósok és a magyar emberek meg akarták érteni a hasonlóságot, a közös mintázatokat a népművészetben, népzenében és a közös gondolkodásban. Ezt a hagyományt folytatja most az első magyarországi türkmén kulturális napok programsorozata is.”

Hemra Amannazarov, Tükmenisztán magyarországi nagykövete megnyitóbeszédében nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy országának kultúrája bemutatkozhat a magyar Hagyományok Házában, valamint méltatta a két ország közötti erős kulturális, gazdasági és diplomáciai kapcsolatot.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára a két ország kulturális értékei közötti párhuzamokra hívta fel beszédében a figyelmet és kiemelte, hogy

a Stipendium Hungaricum program keretében immár minden évben húsz türkmén fiatalnak lesz lehetősége, hogy a magyar nyelvet elsajátíthassa.

Hozzáfűzte: a program hozzásegítheti a fiatal generációt egymás kultúrájának jobb megértéséhez is, amely a jövőbeni gyümölcsöző együttműködések megkötésének egyik záloga lehet. „A jelen esemény a kulturális identitás megőrzését tűzte zászlajára, amelynek a nyelv nem pusztán eszköze, hanem tartóoszlopa is” – hangsúlyozta az államtitkár.

