Költözést fontolgat a Jászai Mari-díjas színművész?

Már kisbaba korában is sok időt töltött a Balatonnál Horváth Lili. A Jászai Mari-díjas színművész számtalan nyári gyerekkori emléket őriz, de a tó most is fontos szerepet tölt be az életében. A Nyár 24 Emlékkép című sorozatában Tordai Teri Kossuth-díjas színművész lánya azt is elmondta, nem tartja kizártnak, hogy a Balatonhoz költözzön.

Egészen kicsi kora óta kötődik a Balatonhoz Horváth Lili. „A déli parton áll a családi nyaralónk, ahova – tudomásom szerint – már rögtön a születésem után elvittek és kisbaba korom óta rengeteg időt töltöttem ott” – kezdte a visszatekintést gyerekkori élményeire a Nyár 24 részeként látható Emlékkép című kisfilmsorozatban a színművész. „Egyke kislány voltam, ezért örültem a sok unokatestvéremnek, akikkel együtt nyaraltunk a Balatonnál. Én vagyok a legidősebb, ezért sokszor játszottam velük iskolásat, és én voltam a tanárnéni. De sok időt töltöttem anyai nagyanyámmal is itt, aki tanárnő volt, ezért a kártyapartik után gyakran matekot is kellett gyakorolnom” – mesélte Horváth Lili, aki most is sok időt tölt a tónál, gyakran gyermekeivel és azok barátaival. „Minden évszakban járunk a Balatonhoz, a víz látványa mindig megnyugtat. Az itt töltött időmben sokat olvasok, pihenek. Mintha a levegő rezgése is más lenne, mint a fővárosban” – mondta. Hozzátette, lehet, egyszer ideköltözik, hiszen sokszor gondolkodott azon: milyen jó azoknak, akik a Balatonnál élnek. Kapcsolódó tartalom Izgalmas felkérést kapott Kozma Orsi A Nyár 24-ben elmondta azt is, musical színésznő szeretett volna lenni, és pályája elején volt alkalma színházi darabban szerepelni több helyen, például Székesfehérváron, Egerben, vagy Budapesten. Nyár 24 – élőben a Balaton-partról, belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán. A Nyár 24 korábbi adásai 60 napig újranézhetők a Médiaklikken. Kiemelt kép: Horváth Lili színművész az M1 televíziós csatorna Ridikül című női beszélgetős műsorában, az MTVA gyártóbázisának 7-es stúdiójában. (Fotó: MTI/Zih Zsolt)