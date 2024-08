A Gedeon bácsi szerzőjének munkássága előtt tiszteleg hétvégén a Dankó Rádió

Payer András EMeRTon-díjas zeneszerző, énekes, a hazai könnyűzenei élet korábbi meghatározó alakjának életművét helyezi következő tematikus hétvégéjének középpontjába augusztus 3-én és 4-én a Dankó Rádió.

Payer András apja hivatását folytatva gyógyszerészként végzett, de korán elkezdett foglalkozni a zenével. 1961-től a magyar zenei élet meghatározó alakja volt szerzőként és előadóként egyaránt. Szinte az egész magyar élvonal énekelte, illetve énekli azóta is dalait. Számtalan slágerét vitte sikerre többek közt Záray Márta, Vámosi János, Koós János, Toldy Mária, Zalatnay Cini és Aradszky László, kezdeti korszakában pedig Koncz Zsuzsa, Szécsi Pál, Korda György, Katona Klári és Komár László is énekelték szerzeményeit. Hofi Géza első sikeres nagylemezének jelentős részét is ő írta. Az együttesek közül az 1960-as és 1970-es években az Omega, az Illés, a Bergendy-együttes, valamint a Magyar Rádió Big Bandje is műsorán tartotta a Payer-dalokat, akárcsak később a fiatalabb generáció együttesei, a Cotton Club Singers és a Republic.

Payer András sok slágert hagyott az utókorra, közülük talán a két legismertebb az Ó, egy Alfa Romeo és a Gedeon bácsi, de a Felmegyek hozzád, az Isten veled szomorúság és a Nem születtem grófnak című dalok is mind-mind Payer András életművét gazdagítják.

A több évtizedet meghatározó és kiemelkedően jelentős szerzői munkásságát EMeRTon-díjjal is jutalmazták. A magyar zene rádiója, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén Payer András legkiválóbb szerzeményeivel és vele készült korábbi interjúrészletekkel várja hallgatóit a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban.

Payer András tematikus hétvége – augusztus 3-án és 4-én a Dankó Rádióban.