Oszvald Marika: Nincsenek luxusigényeim

Noha egyszerű körülmények között töltötte vidéken gyerekkora nyarait, sok boldog pillanatot köszönhet ennek a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Oszvald Marika egész életére kiható élményeit a Nyár 24 című műsor Emlékkép-kisfilmsorozatában osztotta meg a Duna nézőivel.

Gyerekkori nyári élményei a mai napig meghatározzák Oszvald Marika gondolkodásmódját. „Litéren, anyai ágú rokonoknál töltöttük a szünidőt. Az épület padlását rendeztük be dunyhákkal, párnákkal, és több másik gyerekkel aludtunk ott, vagy olvastuk az újságokat, könyveket. Amikor felébredtünk, mentünk is a szabadba, emlékszem, hányszor másztunk fel a szénakazlakra” – mesélte múltba révedve a Duna Nyár 24 című műsorának részeként látható Emlékkép-kisfilmsorozatban a színművész, kiemelve, a természet csodája ott érintette meg őt igazán.

Úgy gondolja ezek a nyarak és általában a gyerekkori élmények az egész életre kihatnak. „A természet közelsége, a csupaszív emberek nyomot hagynak. Nem voltam ötcsillagos környezetben, és ez a későbbi életemben is segített. Ennek is köszönhetően megtanultam alkalmazkodni, nincsenek luxusigényeim, mert tudom, hogy egyszerű körülmények között is tudok boldog lenni, ez pedig többet számít, mint a luxus és a kényelem”.

