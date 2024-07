Louis de Funés 110 – Ikonikus filmjeivel tiszteleg a francia színészlegenda előtt a Duna

A komédia nagymestere visszatér a képernyőre. Louis de Funés születésének 110. évfordulója alkalmából több felejthetetlen alakítását, a többi közt a Fantomas-filmeket tűzi műsorára augusztusban csütörtökök esténként a Duna.

A franciaországi Courbevoie-ban született spanyol szülők gyermekeként 1914. július 31-én Louis de Funés színész, komikus. A francia filmművészet egyik legnagyobb komikusa karrierjét színházban kezdte, a filmvásznon az 1950-es évektől vált egyre ismertebbé. A nagy áttörést a Csendőr-sorozat jelentette, majd a Fantomas-filmek Juve felügyelőjelént aratott osztatlan sikert, a hetvenes években forgatott Jákob rabbi kalandjai című filmjét pedig Golden Globe-díjra is jelölték. Művészetét 1973-ban a francia Becsületrend lovagja címmel ismerték el, két alkalommal – 1980-ban, illetve posztumusz 1993-ban – tiszteletbeli César-díjat is kapott. Kétszer házasodott, három gyermeke született. Érdekesség, hogy második felesége, Jeanne Augustine Barthélémy a modern novella egyik atyjaként ismert, híres francia író Guy de Maupassant unokahúga volt. Ebből a házasságából született egyik fia, Olivier édesapja több filmjében is szerepelt, köztük a Dunán is látható Fennakadva a fán, valamint a Fantomas visszatér alkotásokban. Frenetikus karrierje mellett élvezte a kertészkedést és zongorázást. 1983-ban hunyt el a franciaországi Nantes-ban szívrohamban.

Az ezerarcú, felejthetetlen mimikájú francia színészre – születésnapja tiszteletére – ikonikus filmjeivel emlékezik a Duna augusztusban csütörtök esténként.

Augusztus 1., 20:55 – Fennakadva a fán

Ebben az 1970-es játékfilmben Louis de Funés Henri Roubier üzletembert alakítja, aki autópálya-építéssel foglalkozik és elhalássza versenytársai elől a nagy üzletet: az európai úthálózat megépítését. Éppen hazafelé autózik Olaszországból, az úton felvesz egy stoppost és egy fiatal hölgyet, akinek elromlott a motorja. A két folyton nyüzsgő és beszélő utas kimeríti Roubiert, aki éjjel elvét egy kanyart és a kocsival egy fa tetején landolnak, amelyről azonban kiderül: egy sziklafalról a tenger fölé lóg. A három útitárs megpróbálja fenntartani a kényes egyensúlyi állapotot, bízva abban, hogy hamarosan megérkezik a segítség. A balesetnek azonban nem volt tanúja…

Augusztus 8., 15., 22., 20:45 – Fantomas-trilógia

Fantomas figuráját Marcel Allain és Pierre Souvestre találta ki 1911-ben. A rejtélyes bűnöző gonosztetteit megörökítő történeteket falták az olvasók Franciaországban, a könyvek megjelenését számtalan feldolgozás, képregény, tévésorozat, illetve film követte. André Hunebelle, a francia kalandfilm koronázatlan királya három filmet szentelt neki: Fantomas, Fantomas visszatér és Fantomas a Scotland Yard ellen. A címszereplőt a kor ikonikus filmszínésze, Jean Marais kelti életre, akit a trilógiában kettős szerepben láthatunk: a rejtélyek után nyomozó újságírót, Fandort, illetve a kék maszkot és fekete kesztyűt viselő, rejtélyes Fantomast, akinek legfőbb célja a világuralom és minél több pénz megszerzése. Valóságos magánhadsereggel veszi körül magát, akik mindenben vakon követik parancsait. Fantomas újabb és újabb bűnügyekkel borzolja a párizsiak és a vele szemben tehetetlen rendőrség idegeit. A trilógiában Juve felügyelőt alakítja a nagy nevettető, Louis de Funés.

