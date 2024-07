Teljesen átalakult Király Viktor a Csináljuk a fesztivált! forgatása óta

Élete legnehezebb időszakát zárta le néhány hónappal ezelőtt Király Viktor. Az énekes a Duna Nyár 24 című műsorában osztotta meg, több mint 25 kilótól megszabadulva értette meg igazán, mennyire igaz a mondás: ép testben, ép lélek.

A Maradj velem című Balázs Fecó-slágert adta elő a Duna zenés, az évszázad slágerét kereső showműsora, a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi évadában Király Viktor. Az énekes nem titkolja, magánélete és egészségi állapota sem volt tökéletes a műsor felvétele idején, ám versenydalának mély mondanivalója nagyban hozzájárult ahhoz, hogy átértékelje az életét – minderről a csatorna Nyár 24 című műsorának vendégeként beszélt.

„Hála Istennek, úgy érzem, hogy túl vagyok a rossz éveken. A tévéfelvételeken jól lehet követni az átalakulásom, a Csináljuk a fesztivált! adása alatt már 110 kiló voltam. Lelkileg és testileg is teljesen roncsnak éreztem magam. Jelenleg 84 kiló vagyok, 26 kilóval könnyebb” – osztotta meg eredményeit az előadó. Király Viktor a legmelegebb hónapokban is keményen edz, hogy minél jobb formában legyen, szinte minden napját az edzőteremben tölti. Egy fellépés miatt ugyan Spanyolországban néhány napot eltöltött feleségével és kisfiukkal, de a klasszikus értelemben vett nyaralás még várat magára. A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 24 Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Nyár 24 – élőben a Balaton-partról, belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

A Nyár 24 korábbi adásai 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.

Fotó: MTVA