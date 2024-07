Pély Barna régi álma vált valóra

Nemcsak énekel a sport fontosságáról és hív közös szurkolásra az olimpia alkalmából Pély Barna, A Dal 2024-ben a versenyzőket szakmai tanácsokkal segítő zenész, énekes saját életében is fontosnak tartja a rendszeres testmozgást. A jövőre kerek évfordulót ünneplő Pély Barna a Szerencse Szombat adásában adott összegzést pályájáról és beszélt jubileumi terveiről.

Különleges dallal tiszteleg a magyar olimpikonok és paralimpikonok előtt a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus-díjas énekes-gitáros dalszerző. A Tűzzel, szívvel, szenvedéllyel című szerzeményéhez az MTVA által, a magyar sportolóknak és sportrajongóknak készített videóklip rendszeresen látható a közmédia csatornáin. „Régi vágyam volt, hogy írjak egy dalt, ami inspirálja a szurkolókat, és emlékeztet mindenkit arra: milyen volt gyerekként, amikor elkezdett sportolni. Én kosárlabdáztam. Ugyanakkor azt is szerettem volna, hogy szülessen egy dal, ami tiszteleg a sportolók előtt, és ez az olimpia évében ideális” – mondta az elsőként a Petőfi Zenei Díjátadón elhangzott olimpiai indulóról a Szerencse Szombat vendégeként a Dunán.

Pély Barna életében fontos szerepet játszik a mozgás, úgy gondolja, a megfelelő étkezés mellett a rendszeres sport is hozzájárul saját kondíciójának fenntartásához. Minderre szüksége is lesz, hiszen jövőre egy nagyszabású koncertsorozattal ünnepli az 50. születésnapját. A Szerencse Szombat színpadán több dalt is előadó énekes-zenész arról is beszélt, mennyit változott pályafutása során. „Az alapértékeim ugyanazok maradtak, tapasztalataim miatt más döntéseket hozok és gyorsabban ebben a korban. A sportra és az egész életre is igaz, hogy ha hamarabb hozol döntést, állsz fel a földről, több lehetőséged lesz, ezt érzem én is” – mondta Pély Barna, aki zenei karrierje összegzésére készül a kerek évforduló alkalmából.

A Tűzzel, szívvel, szenvedéllyel című szerzemény végigkíséri a párizsi játékokat, hiszen a közmédia több csatornáján is láthatják, miközben az olimpia egyetlen pillanatáról sem maradnak le a nézők.

Kiemelt kép: Pély Barna (Fotó: MTI)