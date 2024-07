Koncertfilmpremierek és zenés estek augusztusban a közmédia csatornáin

A nyár utolsó hónapjában zenés kikapcsolódásra hívja szombat estéként nézőit az M5 kulturális csatorna és az M2 Petőfi TV. Az olyan közönségkedvencek mellett, mint az István, a király rockopera, műsorra kerülnek eddig sosem látott koncertek is, köztük Sting 2017-es párizsi fellépése vagy a Deep Purple 2011-es nagyzenekari előadása a Montreaux-i Jazz Fesztiválon.

Az M5 kulturális csatorna augusztus 3-án a Szomor György, Pejtsik Péter és Miklós Tibor előadásában bemutatott, Báthory Erzsébet című darabbal nyitja zenés estéinek sorát. Egy héttel később, augusztus 10-én a Hungarikum Gálakoncert lesz megtekinthető. Augusztus 17-én a nézők Szörényi Levente és Bródy János híres rockoperáját, az István, a király előadását élvezhetik. Augusztus 24-én Lehoczky Zsuzsa ünnepi gálaestje, a Nekem élet a színház kerül képernyőre. A hónap utolsó szombatján, augusztus 31-én pedig Ábrahám Pál, Alfred Grünwald és Fritz Löhner-Beda revüoperettje, a Bál a Savoyban zárja a sorozatot.

Az M2 Petőfi TV négy koncertet premierként tűz műsorára a hónapban. Augusztus 3-án a Muse: Szimulációelmélet (2019) című koncertfilmmel indul a program, az angol rockegyüttes eddigi leglátványosabb turnéja során a fikció és a koncert valósága közötti határok elmosódnak. Augusztus 10-én a 40 Trips Around the Sun című koncertfilm látható, amely Toto bemutatkozó albumának 40. évfordulóját ünnepli. Augusztus 17-én a Deep Purple: Koncert nagyzenekarral – Montreaux 2011 című koncert lesz látható, amelyen a rockzenekar a frankfurti Neue Philharmonie nagyzenekarral együtt adja elő legnagyobb slágereit. Augusztus 24-én Sting: Koncert a párizsi Olympiában kerül műsorra, ahol az új album dalai mellett a Police és Sting slágerei is felcsendülnek. A koncert különlegessége, hogy Sting kíséretében fellép szintén zenész fia, Joe Sumner is.

Zenés szombat esték az M2 Petőfi TV és az M5 műsorán egész augusztusban.

Fotó: Mercury Studios Media Limited