Ötkarikás építészet – a párizsi olimpia helyszínei

Ötkarikás építészet – új sorozatunk a sporthoz és az olimpiához kapcsolódó építészetre fókuszál. Hazánk első sportcélú épületei után következzenek a mai nap, a 2024-es olimpia helyszínei építészeti szempontból!

A dzsúdó- és birkózócsarnok

Az idei párizsi olimpia jelszava a közhelyszerű fenntarthatóság, ami az épületek telepítésében és anyaghasználatában is megnyilvánul. A legtöbb létesítményt a francia főváros széles parkjaiba, tereire építették ideiglenesen, pavilonszerű kialakítással, ahogy például a korábbi világkiállítások alkalmával tették. Ez az elhelyezés természetesen marketingszempontból is lényeges, hiszen Párizs legjelentősebb nevezetességei előtt/alatt/mögött/között zajlanak majd a versenyek. Az anyaghasználatban pedig meghatározók a később újrahasznosítható anyagok, nem véletlen, hogy az eseményt több építészeti szaklap is a faépítészet diadalának nevezte. Mindezekre jó példa a fenti képen látható birkózócsarnok, amit a Mars-mezőre, az Eiffel-torony és a katonai iskola, az École Militaire tengelyében helyeztek el. A könnyed szerkezetű, hajlított fagerendák tartotta csarnokot az olimpia után elbontják – írja Szende András tájépítész.

Az 1900-as világkiállítás nagycsarnoka lesz a vívószámok helyszíne

A fenntartható építészet csúcsa a meglévő épületek felújítása, hasznosítása. Így az 1900-as világkiállítás elképesztő nagycsarnokának, az akkori művészeti és műszaki világszínvonalat jelentő Grand Palais-nak a hasznosítása igazi telitalálat. Az eseményre felújított öntöttvas csarnokban a szerencsések a vívóknak szurkolhatnak.

A világ minden bizonnyal legszebb olimpiai vívócsarnoka

A nevezetes Mars-mező, ami nem csak katonai gyakorlótér, hanem az 1878-as, 1889-es és 1900-as világkiállítások helyszíne volt, kiemelt szerepet kap a játékok idején. Nem csupán a birkózócsarnok, hanem egy ideiglenes stadion is épült a középső ellipszisbe. Az itt megrendezendő strandlabdameccsek hátterét épp az 1889-es világkiállításra épült, ideiglenesnek szánt építmény adja.

A strandlabdacsarnok látványterve, háttérben az Eiffel-toronnyal

A Mars-mező mellett a versenyhelyszínek másik súlypontja Európa egyik legszebb barokk tere, a Concorde. A hatalmas burkolt felületekkel rendelkező, minden irányban gondosan megkomponált rálátást nyújtó tér valóban kiváló helyszíne a versenyközpontnak. Emellett itt helyezték el a kosárlabda-stadiont, valamint a BMX mellett egy most, illetve az előző olimpián debütáló versenyszám, a gördeszka és a breaktánc helyszíneit is.

A Concorde tér versenyhelyszínei, háttérben balra a vívócsarnokként felújított Grand Palais

A párizsi olimpia legkülönlegesebb és a híradásokban is legtöbbet szereplő helyszíne a Szajna. Meglehetősen bátor döntés volt a 10 kilométeres úszást és a triatlon úszószámokat egy közismerten szennyezett és koszos folyóba szervezni, de a rendezők biztosították a résztvevőket, hogy Párizs városa és a francia állam az újonnan, ez alkalomra is létesített tisztítóművek segítségével ura a helyzetnek. Ez a következő napokban kiderül, viszont tény, hogy a befutó helyszínéül szolgáló, épp a Mars-mező és a Concorde tér között félúton található III. Sándor híd egyedülálló látványt kínál az olimpiák történetében.

A III. Sándor híd, a 10 km-es úszás és a triatlonos úszás befutójának helyszíne

A megnyitóünnepséget és a sportok királynőjének, az atlétikának a versenyszámait hagyományosan a központi stadionban rendezik, ami mindig az adott olimpia legjelentősebb, megmaradó épülete. Idén erre a célra dedikált, új stadion nem épült, az 1998-as labdarúgó-világbajnokság alkalmából épített Stade de France veszi át az olimpiai stadion szerepét. A 80 000 férőhelyes stadion az atlétika mellett a rögbimeccseknek ad még helyet.

A Stade de France mint olimpiai stadion

Az idei olimpiára csupán két új, állandó épület készült. Ezek közül az egyik az Centre Aquatique (a címlapképen is látható), ami épp a Stade de France mellett épült, a nemzetközi pályázaton nyertes holland Venhoeven iroda tervei szerint (a másik új épület a tollaslabda – és bizonyos tornaszámoknak ad otthont). Az ötezer nézőnek helyet biztosító épület nagyrészt fa tartószerkezettel készült, emellett a természetes anyagok belső burkolatként és a homlokzaton is megjelennek. Az új központ egy eddig meglehetősen alulhasznosított területen épült, emellett a környékét is parkosították. Ezzel nem titkolt módon a közeli, meglehetősen rossz hírű városnegyed fejlődését is elő kívánják segíteni.

A Centre Aquatique, háttérben balra a Stade de France

Különleges versenyhelyszín a tornaszámoknak helyt adó Bercy Aréna. Az 1984-ben átadott többfunkciós csarnok koncerteknek és különböző sporteseményeknek adott otthont. Az évek során a földpiramisra emlékeztető épület meglehetősen elavult, az olimpia alkalmából viszont felújították, ezzel is erősítve a fenntartható olimpia jelszavát.

A különleges Bercy Aréna még a felújítás előtt

Egy olimpia rengeteg helyszínt igényel, sportcsarnokok egész sorát kell csupán a versenyek közötti felkészülésre biztosítani. Ez jó alkalom a meglévő sportlétesítmények felújítására, amiket később egy-egy város lakói kiválóan tudnak majd használni. Így újult meg a Párizshoz közeli Saint-Ouen sportcsarnoka, ami az 1970-es években épült. A különleges szerkezetű, ennél fogva egyedülálló hatású belső térrel rendelkező csarnok a tornászok versenyek közötti felkészülését szolgálja.

Egy olimpia sosem csupán a sportversenyekről szól, mindig az adott ország imázsát vagy akár hatalmi ambícióit közvetíti. Különösen igaz ez Franciaországra, ami még mindig az egykori gloire, vagyis a nagyhatalmi dicsőség vélt vagy valós fényében sütkérezik. Így nem csoda, hogy a szervezők mindent bevetettek, hogy kellőképpen látványos helyszíneket biztosítsanak. Így Versailles, a napkirály palotája, illetve annak kertje is helyet ad bizonyos olimpiai számoknak. Az öttusa és lovaglószámokat a kastéllyal szemközti nyiladékban tartják, ami valóban páratlan hátteret biztosít.

Versailles, az öttusa és lovaglószámok helyszínének látványterve, (messze) háttérben a kastély

A fentiekből is látszik, hogy az utóbbi évek talán leglátványosabb és építészetileg legjobban megkomponált olimpiáján szurkolhatunk a magyar csapatnak!

Folytatjuk.