A képernyő fogságában – Áldás vagy átok a digitális kultúra térnyerése? Erre a keresi a választ a Lélekutakon Bagdy Emőkével ötödik adása

Megszívlelendő igazságok és fájdalmas tények hangzanak el a digitális függőség témakörét körüljáró Lélekutakon ötödik adásában, amelyben Bagdy Emőke professzor asszony beszélgetőtársa Tóth Dániel digitális nevelés szakértő, pszichológus volt.

Tudta, hogy hazánkban minden negyedik óvodás este tíz órakor még a képernyő előtt ül, és sokszor mindezt egyedül teszi, felügyelet nélkül?

Hallott róla, hogy a gyerekek már okostelefonnal érkeznek az óvodába? Hogyan lehetséges, hogy a gyerekeknél olyan kórképek jelennek meg, amelyek hagyományosan az életközepi válság tünetei?

Bagdy Emőke a Lélekutakon ötödik adásának felvételén (Forrás: hirado.hu)

Ebben az adásban utánajártunk, hogy milyen hatásokkal jár, ha a digitális világ ilyen fokon beszüremkedik az életünkbe.

Megtudtuk, hogy milyen fiatalon alakulhat ki egy gyereknél a digitális függőség, és mikor kell szakemberhez fordulni vele.

A műsorból kiderült többek között az is, hogy mit takar a digitális autizmus fogalma, hogy hol van a határ a szórakozás és a súlyos függés között, valamint hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a videójátékoknak.

Tóth Dániel digitális nevelés szakértő a Lélekutakon ötödik adásának felvételén (Forrás: hirado.hu)

Az új epizód felhívja a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy a digitális világ – nincs mit szépíteni – lelkileg prostituálja a gyerekeinket, azaz arra tanít, hogy annyit érek, amennyire mások taksálnak. Minél extrémebb a szelfi, annál több lájkot ér, ergo annál értékesebb ember vagyok.

Az adás szakértői rávilágítanak a digitális „univerzum” által okozott értéktorzulásokra és arra is, hogy mennyire sérülnek a normáink, ha ezen az úton haladunk tovább.

A műsor kitér továbbá a digitális világ egyéb problematikáira is, mint a kommunikáció és az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése vagy a videójátékok morális kérdései. Végül a pszichológus szakértők megerősítenek minket abban, hogy természetesen pozitív hozadéka is van a virtuális térnek, hogy számos készséget fejleszthet, és a kapcsolattartásban is komoly szerepe van, ha helyesen és tudatosan használjuk.

Bagdy Emőke és Tóth Dániel a Lélekutakon ötödik adásának felvételén (Forrás: hirado.hu)

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című pszichológiai és nevelési sorozat általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

A lelki egészség és stressz témakörével foglalkozó Csak semmi pánik című első adás, a gyereknevelés kérdéseit taglaló második rész, az Elég magabiztos a gyereked?, az agressziót és a zaklatásokat feldolgozó harmadik műsor, a Bántalmazták már a gyermeked?, valamint a szexualitást és párkapcsolati kérdéseket boncolgató negyedik epizód A szexualitás dimenziói is visszanézhető már a hirado.hu YouTube-csatornáján.

Lélekutakon Bagdy Emőkével a hirado.hu-n – Életbeszélgetések pszichológus szemmel