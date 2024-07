Sportikonok története az olimpia alatt a közmédia csatornáin

A párizsi olimpia apropóján a közmédia tematikus műsorkínálattal készül, hogy a nézők újra átéljék a magyar sport dicsőséges pillanatait és betekintést nyerjenek olimpikonjaink sikerig vezető történetébe. A műsoros tartalmak mellett két lenyűgöző dokumentumfilmben, Szilágyi Áron és Keleti Ágnes életútján keresztül, valamint online a Nemzeti Archívum olimpiatörténeti virtuális tárlatán csodálhatják meg az olimpiai bajnokok emberfeletti kitartását és elhivatottságát.

Egy Mindenkiért! – Szilágyi Áron film | július 26., 23:20 – M4 Sport, ism.: július 28., 22:50 – Duna

Az Egy Mindenkiért egy egyedülálló kreatív dokumentumfilm, amely Szilágyi Áron, a magyar sporttörténelem egyik legnagyobb vívójának életébe enged mélyebb betekintést. A film játékfilmes sűrűséggel meséli el a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, háromszoros olimpiai, háromszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok magyar kardvívó karrierjének kulcsfontosságú pillanatait, és akció közelből rajzolja meg a sportoló portréját.

Muhi András Pires rendező öt éven át, több mint 100 forgatási napon keresztül követte Áront és a magyar kardválogatottat, közel 600 óra nyersanyagot rögzítve. Ez a rendkívüli elkötelezettség és a sportolóval való szoros együttműködés tette lehetővé, hogy a film igaz képet nyújtson az olimpiai bajnoki cím mögött rejlő emberről.

Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes | augusztus 4., 22:40 – Duna

Az Aki legyőzte az időt című dokumentumfilm a világ legidősebb élő olimpiai bajnokának életét és rendkívüli pályafutását mutatja be. Keleti Ágnes tíz olimpiai éremmel, köztük öt arannyal írta be nevét a sporttörténelembe, és ezzel a 20. század egyik legkiválóbb sportolója lett. A film a sportoló 100. születésnapját követő időszakot mutatja be, valamint visszatekintést ad múltjára. Naplójából, régi és friss interjúkból bontakozik ki élete, miközben gazdag archív felvételek és animációs betétek segítik a történet átélhetőségét.

Keleti Ágnes élettörténete szorosan összefonódik a 20. század történelmi eseményeivel: háborút, bujkálást, családtagok elvesztését és az emigrációt is átvészelte. Története arra emlékeztet, hogy soha nem szabad feladni a célokat, és mindig hűnek kell maradni az elveinkhez.

Fókuszban a sport az M5-ön is

Különleges műsorokkal készül az olimpia idejére a közmédia kulturális csatornája. Július 26-án, pénteken 19 órakor a Magyar Olimpiai Csapat Nagy Diák Tesztjét tűzik műsorra. A kvízshow népszerűsíti az olimpiai eszmét és a sport szeretetét a fiatalok körében, valamint bemutatja olimpikonjaikat is. A július 27-én 14:45-től látható Fuchs Jenő: az első ember – Egy kívülálló története az első kétszeres egyéni olimpiai bajnok kardvívó életébe enged betekintést, továbbá annak történetét is feltárja, hogy miként szervezte újjá főtitkárként a budapesti értéktőzsdét, illetve hogyan vészelte át a háborút. Augusztus 3-án 14:10-kor a Czibor, a Rongylábú Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat legendás balszélsője történetét meséli el. Koltay Gábor filmje szociografikus hitelességgel térképezi fel a futballista életét és pályafutását, miközben egy jellegzetes magyar sorsot is bemutat, amelynek alakulását a XX. század eseményei alapvetően befolyásoltak. Az augusztus 10-én 14:40-től látható Magyar lapát portréfilmszerűen mutatja be a kétszeres olimpiai ezüst-, egyszeres olimpiai bronzérmes, kilencszeres világbajnok Wichmann Tamás kajakkenust.

A közmédia kulturális csatornájának Fülszöveg című állandó műsora folyamatosan sporttémákkal foglalkozik az olimpia ideje alatt, az augusztus 3-i Librettó magazinban tematikus, olimpiai adással készülnek.

Fotókon a magyarok olimpiái

A párizsi olimpia alkalmából megnyílt a Nemzeti Archívum olimpiatörténeti online tárlata. A 128 éves az újkori olimpia című virtuális kiállítás ritkán látott archív felvételekkel, magyar sikerekkel a középpontban ad áttekintést az első újkori olimpiától a legutóbbi világeseményig.