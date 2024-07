Szeret énekelni Antal Timiék kislánya

A Csináljuk a fesztivált! showműsor egyik fellépőjeként is ismert Antal Timi és zenész férje, Demko Gergő a Nyár 24 műsorában árulták el, gyermekeik mennyire fogékonyak a zenére: az ötéves Emma és az egyéves Vencel életében is megjelenik a muzikalitás.

„Eljött az az idő, hogy néhány órára el tudunk kettesben is jönni otthonról” – mondta Antal Timi, aki férjével, Demko Gergővel a Nyár 24 színpadán lépett fel. Kislányuk, Emma ötéves lesz augusztusban, Vencel pedig elmúlt egyéves, így munka vagy egy randevú miatt már nyugodtan bízzák őket nagyszülőkre, vagy egyik állandó segítőjükre, Lujzi nénire.

Az énekes-zenész pár azt is elárulta, zenei tehetségüket örökölték-e gyermekeik. „A muzikalitás megjelent az életükben. Szeretik a zenét, Emma imád énekelni, még engem is elhallgattat. Vencel a gitárokért van oda, csillog a szeme, ha meglát egy hangszert” – árulta el Antal Timi, hozzátéve, szerinte ez sok gyerekre jellemző, így esetükben is csak később derül majd ki, milyen útra lépnek. Azt vallják, hogy abban támogatják majd őket, amit jó szívvel választanak.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 24 Médiaklikk-oldalán.

