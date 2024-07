Sikeresen halad a pszichológus pálya felé Janicsák Veca

Miközben egyre közelebb kerül álmához, első diplomája megszerzéséhez, Janicsák Vecának kevesebb ideje marad zenei karrierjére. Az énekes tanulmányaiba fektetett ideje és energiája azonban megtérül: négyes átlaggal zárta az első két szemeszterét – osztotta meg a Duna Nyár 24 című műsorának vendégeként.

Kislányával együtt szeptembertől Janicsák Veca is beült az iskolapadba. Emma az általános iskola első osztályát kezdte, az énekes pedig a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakára iratkozott be, és első két szemeszterét négyes feletti átalaggal zárta – osztotta meg a Fonogram-díjas előadó Duna Nyár 24 című műsorának vendégeként. Hozzátette, régi vágya, hogy diplomát szerezzen, de sok időt és energiát kíván meg tőle a tanulás, emiatt pedig eltolódtak a hangsúlyok az életében, zenei karrierjére kevesebb ideje jut.

„Most nem hajt a kötelesség, a popzenészek állandó kényszere, hogy egymás után, minél gyorsabban kell kijönni új dalokkal. Megengedem magamnak, hogy csak akkor foglalkozok dalszerzéssel, amikor megfogalmazódik bennem egy tényleges üzenet, amelyet szeretnék megosztani másokkal” – fogalmazott a Duna nyári műsorában az énekes, aki idővel szeretne saját praxist vinni diplomás pszichológusként.

Mint mondta, a szünidő alatt elsődleges célja a feltöltődés. Bár több koncertje is lesz országszerte, életében az első helyen a családja áll. Leginkább a Balaton-parton szereti kiélvezni a nyarat, a Tihanyi-félsziget nagy kedvence, idén is ott pihent. A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 24 Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

