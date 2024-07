Pekinget is meghódította a Magyar Rádió Gyermekkórusa

Kínában, a világ egyik legnagyobb kórusfesztiválján lépett fel a Magyar Rádió Gyermekkórusa. Az énekkar a szereplésre magyar zeneszerzők műveiből összeállított műsorral készült, míg a karmesterek Kodály Zoltán zeneoktatási módszeréről tartottak továbbképzést. A közmédia dokumentumfilmet készít a pekingi látogatásról, amelyet az M5 kulturális csatorna mutat be.

A Magyar Rádió Gyerekkórusa képviselte hazánkat a pekingi rendezésű 17. Kínai Nemzetközi Kórusfesztiválon, az ázsiai-csendes-óceáni térség legnagyobb és legrangosabb nemzetközi kórusfesztiválján. A július 15. és 19. között megvalósuló kínai turnéról a közmédia dokumentumfilmet készít, a fellépőket az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, Sipos Szilvia kísérte.

„Szigorú volt a menetrend, mivel minden napra jutott koncert, illetve a karmestereinkkel workshopokat és masterclass kurzusokat tartottunk a helyi énektanároknak, kórusoknak a Kodály-módszerről” – mondta Dinyés Soma a közmédia szerkesztő-műsorvezetőjének. A karnagy két munkatársával, Szűcs Magdaléna és Vargáné Körber Katalin karmesterekkel mintegy ötszáz kínai énektanár előtt ismertette, hogyan épül fel Magyarországon az énektanítás, a szolmizáció oktatása, és hogyan lehet alkalmazni Kodály bicíniumait, kétszólamú énekeit a klasszikus zenében.

„Az előadóteremnek remek az akusztikája, nagy élmény volt ott énekelni, pláne azután, hogy nem sokkal előtte megmásztuk a kínai nagy falat. A kórus főleg Kodály- és Bartók-műveket mutatott be a nemzetközi közönségnek, valamint a Bartók Rádió tavalyi, Petőfi 200 pályázatának válogatott kórusműveiből is előadott. Ráadásként a vendéglátókat egy meglepetés kínai kórusművel is megörvendeztette” – tette hozzá a gyerekkórus vezetője.

A közmédia gyártásában a kínai turnéról készült dokumentumfilmet az M5 kulturális csatornán láthatja majd először a közönség.

Kiemelt kép forrása: MRME-Facebook