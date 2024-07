Omega-hétvége lesz a Dankó Rádióban

A magyar zene rádiója tematikus hétvégéinek sorában a magyar könnyűzene úttörői, a Gyöngyhajú lány, a Petróleumlámpa és a Régi csibészek című halhatatlan slágereket jegyző, Liszt Ferenc-díjas rockegyüttes, az Omega következik. Július 20-án és 21-én a Dankó Rádió műsoraiban dalaik mellett korábbi interjúrészleteket is hallhatnak tőlük.

A József Attila és a Petőfi Sándor Gimnázium két osztályzenekarának 1959-es egyesüléséből született Omega együttes eleinte lelkes fiatalokból álló beatzenekar volt, majd csakhamar itthon és külföldön is nagy sikereket elért formációvá nőtte ki magát.

A csapatból mostanra többen örökre elbúcsúztak, jelenleg már csak két tag él, a gitáros Molnár György, Elefánt és a dobos Debreczeni Ferenc, Ciki, utóbbi emlékzenekarral élteti az Omega-örökséget. A zenekar aranykorát és frontemberét, Kóbor Jánost, azaz Meckyt korábbi interjúkból idézi meg következő tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió. Az egyik beszélgetésből például arra is fény derül, hogyan rabolta el a fiatal zenészek szívét végérvényesen a rockzene.

„Már az első pillanattól kezdve tudat alatt éreztük, hogy a rock nem pusztán egy zenei műfaj. Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mit is jelent nekünk a rockzenével töltött 60 év, nem annyira egy zenei művészeti ágat, nem is politikát, közéletet vagy társadalmi dolgot, ezt leginkább egy valláshoz lehet hasonlítani” – mondta Kóbor János egy korábbi, a Dankó Rádióban most hétvégén újra meghallgatható interjújában.

A magyar zene rádiója szombaton és vasárnap a teljes Omega-életműből válogat, olyan dalokat is műsorra tűzve, mint a Rózsafák, a Léna, Az éjszakai országúton, a Ballada a fegyverkovács fiáról vagy a Fekete pillangó.

Omega tematikus hétvége – július 20-án és 21-én a Dankó Rádióban.

Fotó: MTI/Bara István