Száz évig állt torony nélkül Erdély egyik legjelentősebb temploma

A kolozsvári Szent Mihály-templom az előtte álló Mátyás király-szoborral Erdély egyik jelképnek is tekinthető. A templom építéstörténetét és felújítását mutatta be a látogatók számára ritkán látható épületrészbe is elkalauzolva nézőit a hirado.hu saját gyártású, Értékek útján című videósorozatának legutóbbi epizódja. Fény derült arra az érdekességre is, hogy miért állt száz évig torony nélkül a templom.