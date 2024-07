Kínában turnézik a Magyar Rádió Gyermekkórusa

A 17. Kínai Nemzetközi Kórusfesztiválon, Pekingben lép fel a Magyar Rádió Gyermekkórusa. Az ázsiai-csendes-óceáni térség legnagyobb és legrangosabb nemzetközi kórusfesztiválján július 15. és 19. között Kodály-, Bartók- és Liszt-műveket adnak elő az ifjú tehetségek.

Negyvenfős diákkórussal vesz részt a Magyar Rádió Gyermekkórusa az idei Kínai Nemzetközi Kórusfesztiválon. A fesztivál megnyitóján 12 perces műsorban mutathatták be a magyar kórusművek jellegzetességeit a fellépők, emellett még további három alkalommal adnak koncertet a rendezvényen. A programban szerepelnek a Bartók Rádió tavalyi „Petőfi 200” pályázatának nyertes darabjai is. Az első három díjazott dalt is bemutatják, így a közönség betekintést nyerhet a magyarországi gyermekkórus repertoárjának kortárs alkotásaiba. Dinyés Soma karvezető és Vargáné Körber Katalin karmester továbbá mesterkurzust is tart a hungarikummá avatott „Kodály-módszerről” a fesztivál résztvevőinek.

Az elmúlt 30 év során több mint 90 országból és régióból, több mint 3000 kórus, és összesen több mint 120 000 résztvevő éltette együtt a kóruszenét a Kínai Nemzetközi Kórusfesztiválon. A nagyszabású esemény több mint százmilliós közönséget ér el minden évben. Az ötnapos zeneünnepen számos világhírű kórusművel várják a vendégeket, beleértve a nyitó- és záróünnepséget, mesterkuruzusokat, koncerteket a kínai és nemzetközi kórusok részvételével. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a világ valamennyi kóruszene művelőjének – legyen az amatőr vagy hivatásos – a tudásuk megosztásához és a tehetségük bemutatásához.

A kínai turnéról a közmédia dokumentumfilmet is forgat, ennek részleteiről az M5 kulturális csatorna szombat esti Librettó című műsorában tudhatnak meg többet a delegációval kiutazó Junior Prima díjjal elismert műsorvezetőtől, Sipos Szilviától.

Kiemelt kép: Facebook, MRME