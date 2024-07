„Igazi előkelőséggel” járta körbe Novodomszky Éva a gödöllői kastélyt

Egy igazán különleges időutazáson vehetnek részt a Vár a Kárpát-medence nézői: Novodomszky Éva a Gödöllői Királyi Kastélyba látogatott el és mutatta be szépségeit Wittelsbach Erzsébet magyar királyné, vagyis Sisi oldalán. A séta végén, ahol a múlt emlékei a jelen szépségeivel fonódnak össze, a Családi kör műsorvezetője is korabeli viseletet öltött.

A Duna Nyár 24 című magazinműsorának részeként is látható turisztikai ajánló, a Vár a Kárpát-medence adásában Novodomszky Éva kalauzolta a nézőket Mogyoród főbb kulturális és természeti látnivalói közt. A mogyoródi Somlyó-hegyen található Szent László-kilátó nyújtotta panoráma megcsodálása után egy újabb ékkövet, a Gödöllői Királyi Kastélyt látogatta meg. A tárlaton Erzsébet királyné – azaz Sisi – bőrébe bújt kosztümös tárlatvezető, Dutka Tímea vezette végig.

A település legfőbb látványossága az 1700-as években épült. Erzsébet királyné, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Sisi 1867. május 11-én járt először a koronázási ajándékként neki és férjének szánt kastélyban. Gödöllő hamarosan Erzsébet bécsi kötöttségei elől való menekülésének egyik legkedveltebb célpontja lett, ugyanis a kastély a királyné minden kedvteléséhez megfelelő helyszín volt. Napjainkban egy élménytúra keretein belül faggathatják ki „őfelségét” az itt tartózkodásáról.

„Nagyon szeretek verseket olvasni, én magam is többet költöttem már, és fontos nekem a nyelvtanulás, hiszen a birodalom 11 nyelvén kellene megtanulnom. Úgyhogy tanulással, mozgással szoktam tölteni az időmet” – mondta Sisiként Dutka Tímea. A királyné további kedvelt elfoglaltságába is beavatta a nézőket: Sisinek a lovaglás is a hobbija volt, a kastélyhoz tartozott egy impozáns lovarda és istálló, amely a mai napig látogatható. Novodomszky Éva meglátogathatta Sisi ibolyaszínű lakosztályát is, amelyet hiteles források alapján sikerült rekonstruálni 1996-ban.

A Gödöllői Királyi Kastély különleges időutazással várja a látogatókat, amely során a múlt emlékei a jelen szépségeivel fonódnak össze.

