Rendhagyó módon ünnepli születésnapját Rókusfalvy Lili

Egy izgalmas tudományos-szórakoztató műsor háziasszonyaként tölti születésnapját a közmédia műsorvezetője. A július 13-án este a Dunán látható A bűvös magyar elme bemutatja a messze földön híres magyar kreativitást, a régmúlt világmegváltó találmányait és a tudományos élet legújabb vívmányait. A részletekről a Dankó Rádió vendégeként mesélt a tévés.

„A bűvös kocka feltalálója, Rubik Ernő szintén július 13-án született, mint én. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából egy csodálatos műsorral tisztelgünk előtte és a magyar zsenialitás előtt. Hetven percen keresztül egy új formátumú, tudományos, ismeretterjesztő és szórakoztató műsorral ünnepeljük a világhírű magyar kreativitást, feltalálóinkat és találmányaikat a régmúltból és a közelmúltból egyaránt” – kezdte a közmédia zenés show-műsorai, A Dal és a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetőjeként ismert képernyős a Dankó Rádió Derűs napot! című reggeli műsorában.

Rókusfalvy Lili kiemelte, az egyik legizgalmasabb élményt számára az jelentette, hogy a műsor részeként kipróbálhatta, milyen érzés a súlytalanság egy szélcsatornában, ahol még tériszonya ellenére is élvezte a lebegést. Hozzátette, hogy a Hunor-programban részt vevő magyar kutató-űrhajósoktól a szimulátor funkciójáról többet is megtudhatnak a nézők.

„A vendégeket műsorvezetőtársammal, Fejős Ádámmal, a Delta házigazdájával fogadom, és hazai vonatkozású tudományos érdekességekkel jelentkezik a Delta Hírekből megismert Bíró Ada, a mesterséges intelligenciával megalkotott kollégánk” – avatta be a hallgatókat a műsor részleteibe a tudományos est háziasszonya.

Rókusfalvy Lili kitért arra is, édesanyaként fontosnak tartja, hogy a következő generáció megismerje, hogy a magyar találékonyság sosem ismert határokat. Kisfiát a közelmúltban egy Rubik-féle bűvös kockával is megajándékozta, hogy megmutassa neki, a tanulás játék is. Mint mondta, abban bízik, hogy a műsor hatására sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy elidőzzenek a tudomány és a találmányok világában.

A Duna Nyár 24 című délelőtti magazinműsorának szombati adása is a magyar feltalálókat ünnepli. A nézők megismerhetik az üvegtextil létrehozóját, Hegedűs Andreát, továbbá a gömböc és a beachegg elnevezésű magyar találmányt, valamint a harcsahorgászatot megkönnyítő eszközt, a catmagnetet.

A bűvös magyar elme – július 13-án, szombaton 19:40-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga