Exkluzív interjú: A balettvilág Oscar-díját elnyerő művész szíve csücske a Magyar Állami Operaház

Hatéves kora óta dolgozik a sikerért, számtalan felejthetetlen fellépése volt, mégis a Magyar Állami Operaház a kedvenc helye Balázsi Gergő Árminnak. A művész, aki az elismerés 33 éves története során első magyarként nyerte meg a balettvilág Oscar-díjának számító, Benois de la Danse férfi táncművész kategóriáját, a Kossuth Rádiónak adott exkluzív interjút.

A Nemzetközi Táncszövetség hozta létre, és világsztárokból álló zsűri ítéli oda a Benois de la Danse díjat. „Már a zsűri elnöke is az egyik leghíresebb balerina, Szvetlana Zaharova orosz balett-táncos. Az, hogy vele élőben találkozhattam, beszélgettem, fantasztikus élmény” – kezdte a Kossuth Rádió műsorában a Magyar Nemzeti Balett művésze az elismerés kapcsán, amelyet 1991-ben alapítottak és azóta sem magyar jelöltje, sem díjazottja nem volt, egészen eddig.

Most viszont kettő is, hiszen Balázs Gergő Ármin mellett Melnyik Tatyjanát is felterjesztették a kitüntetésre.

Az elismerést minden évben az előző évadban nyújtott teljesítményért ítélik oda. Balázsi Gergő Ármint a Pygmalion-hatás címmel bemutatott produkciókban nyújtott alakításáért jelölték.

A díjátadó ünnepséget június 25-én Moszkvában, a világ leghíresebb operaházainak egyikében, a balett egyik szentélyének tartott Bolsojban rendezték.

„Nem számítottam arra, hogy megkapom az elismerést. Ültem a díjátadón, és már azon gondolkoztam, hogy a második felvonásban, mit és hogyan táncolok, amikor kimondták a nevemet. Mámoros élmény volt, szinte nem is emlékszem, hogy mi történt, mit mondtam. Aztán amikor már táncolnom kellett, visszajöttem a földre, mert tényleg azt éreztem, hogy ott a mennyekben vagyok”

– emlékezett vissza a jelöltek táncával gazdagított díjátadóra a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorának adott exkluzív interjúban Balázsi Gergő Ármin.

A balettművész most sem dől még hátra, úgy érzi, még nem ért fel a csúcsra. Sok mindenben szeretne fejlődni, technikailag és színészileg is. A díjakra visszaigazolásként tekint, hogy jó úton halad. Természetesen nagy boldogság számára az elismerés, de ugyanúgy folytatja kemény munkát. A Kossuth Rádiónak adott interjújában azt is elárulta, hova szeretne még eljutni fellépéseivel.

„Sok ilyen hely van a világon, a Royal Ballet-tól kezdve a Párizsi Operáig. A szívem csücske azonban a Magyar Állami Operaház, amely mindig maga a csoda lesz számomra, amióta először beléptem oda, így érzem.”

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Kalendárium Médiaklikk-oldalán.

