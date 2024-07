A bűvös magyar elme napja a közmédia csatornáin

A magyar feltalálókat és vívmányaikat ünnepli július 13-án tematikus műsorfolyammal a közmédia. A Duna különleges műsorral is készül az alkalomra: mintegy 70 percben vonultatja fel a legnagyobb magyar feltalálók találmányait az autóipar, a fizika, az űrkutatás, a sport és a zene területéről.

A Duna július 13-án 15:40-től Az örökség – Beszélgetések Mariana Biróval című dokumentumfilmben az 1940-es évek Argentínájába kalauzolja el a nézőit, amikor már bizonyossá vált feltaláló édesapja, Bíró László számára, hogy ott elkezdődhet találmányának a gyártása. Mariana sok érdekes történetet oszt meg édesapjáról, családjáról, a különleges gyermekkorról, amit egy állandóan gondolkodó, feltaláló apa mellett élhetett meg. A film bepillantást enged a Bíró család házába, amit még Bíró László építtetett, valamint az irodájába is.

A Duna 19:40-től egy szórakoztató-ismeretterjesztő műsorban mutatja be a kreatív magyar elmét, a hazai feltalálók és innovációk hatását a világban és napjainkban is, valamint testközelbe hoz régi és új találmányokat. A bűvös magyar elme című műsort új párosként a Duna show-műsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili és a Delta házigazdája, a közmédia meteorológusa, Fejős Ádám vezeti. Az este során Szalay Balázs autóversenyző a legendás T-modell bemutatásában segédkezik, visszautazhatnak a Neumann-elvű számítógépek kezdetéig és egy informatika történésszel felfedezhetik a Commodore 64 működési elvét, emellett az űrutazási kísérletekhez használt szélcsatorna működését is megismerhetik. A műsorban megszólal az idén 50 éves bűvös kocka atyja, a július 13-án 80. születésnapját ünneplő Rubik Ernő is.

Az M5 kulturális csatornán a bűvös magyar elme napja alkalmából az M5 História sorozat, Rubik Ernő – találmány és szabadalom című részében emlékeznek meg arról, hogy kereken 50 esztendővel ezelőtt született a Rubik-kocka. A riporter, Koltai Bori többek közt annak járt utána, hogyan vált kulturális jelenséggé a logikai játék, és sok kevésbé ismert érdekesség is kiderül a világhírű bűvös kockáról.

Szintén a műsor részeként interjút láthatnak a 80. születésnapját ünneplő Rubik Ernővel, akinek találmánya mára a magyar kreativitás szimbólumává vált. A feltaláló egyebek mellett arról is beszél, hogy szerinte mi az oka annak, hogy számos, a mindennapi életünket meghatározó találmány kötődik magyarokhoz. A csatorna Multiverzum című ismeretterjesztő sorozatának július 13-i adása – Rubik Ernő 80. születésnapján – olyan magyar feltalálók történetét meséli el, akik nyomot hagytak az emberiség egyetemes történetében. Tripolszky Anna riporter a bűvös kocka kirakásával profi versenyzők segítségével próbálkozik meg, és az Óbudai Egyetemre is ellátogat, ahol magyar innovációkat és a bűvös kocka szabadalmi leírását is megismerhetik a nézők.

Szintén július 13-án, szombaton jelentkezik az M2 Petőfi TV Házibuli című műsorának tematikus adása, amelyben a szülinaposok között rendhagyó módon köszöntik Rubik Ernőt, majd az Esti Kornél élő adásában egy hosszabb családi portrét mutatnak be a Rubik családról, és megszólal a Nemzet Művésze címmel kitüntetett feltaláló fia, Rubik Ernő Zoltán zeneszerző, jazz-zongorista.

Az M2 Gyerekcsatorna is ünnepi hangulatban készül az idén 50 éves Rubik-kocka kapcsán: a Hetedhét kalandban mutatkozik be Székely Hugó, egy 9 éves kisfiú, aki zseniálisan bánik a bűvös kockával fiatal kora ellenére.

A Kossuth Rádió is készül a jeles napra: Facebook-oldalán emlékezik meg Rubik Ernőről egy játékos videó formájában, a rádióadó műsorvezetőinek közreműködésével.

A bűvös magyar elme napja – július 13-án a közmédia csatornáin.

Kiemelt fotó forrása: MTVA