Bejárta a világot Charlie, kedvenc étele mégis egy klasszikus magyar fogás

A Petőfi Zenei Díj 2021-es Életműdíjasa, Horváth Károly, azaz Charlie a Duna Nyár 24 zenés szombati adásának vendége volt. Nyári emlékei mellett azt is megosztotta, egy filléres fogás, a krumplis tészta a kedvenc étele, amivel meg is lepték az adásban.

A Duna délelőtti magazinműsorának július 6-i adása a magyar könnyűzenét és előadóit ünnepelte. A Nyár 24 szombati tematikus adásában a csatorna zenés műsorainak – A Dal, a Csináljuk a fesztivált! és a Petőfi Zenei Díjátadó – sztárelőadóit hívták meg, hogy meséljenek magukról és nyári emlékeikről.

Fotó: MTVA/Nyár 24

A Liszt Ferenc-díjas és a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával 2021-ben elismert előadóművész, Charlie nagy rajongója a balatoni nyár hangulatának, és az ahhoz kapcsolódó a közös sütés-főzésnek. Bár a világ számtalan pontján zenélt és sok kultúrát megismert – a többi között turnézott az NDK-ban, Skandináviában, Japánban, Afrikában és az Amerikai Egyesült Államokban –, mégis a hazai ízeket kedveli a legjobban.

„A háború után születtem, és akkor nagyon szegények voltak az emberek. Az én szüleim is azok voltak, de apró dolgokból is csodákat készített az édesanyám. Arra emlékszem, hogy a grenadírmars, vagyis a krumplis tészta volt a kedvencem gyerekkoromban, ma is szívesen eszem” – mondta Charlie. A zenész meg is kóstolhatta a sokak által kedvelt magyar ételt, Németh Bálint privát séf készítette el neki a révfülöpi stúdió élő adásában.

A Nyár 24 zenés szombatja után július 13-án Rubik Ernő 80. születésnapja alkalmából a magyar feltalálók és találmányaik kerülnek a középpontba, a Kék Szalag hétvégéjén pedig a vitorlázás és a vizes sportok jelennek meg a témák között. A nyár folytatásában – a többi között – az olimpiai játékok, a filmművészet, valamint a magyar folklór témái köré szervezik az adásokat, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb összeállítást. A délelőtti magazinműsor célja, hogy a nyári hétvégéken is tartalmas és szórakoztató programokat nyújtson a család valamennyi tagjának.

Nyár 24 – élőben a Balaton-partról, belföldi útitippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

A Nyár 24 korábbi adásai 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.