A Kaláka-titok nyomában – Külföldön is sikeres a több mint 50 éves együttesről szóló film

Különleges utazásra invitálja a nézőket Pigniczky Réka a Kaláka együttesről szóló, Kárpátoktól a Karib-tengerig című dokumentumfilmje. A rendező a Kossuth Rádió Az este című műsorában beszélt arról, filmje nyomán megfejtette-e mi a titka az együttesnek, hogy már három generáció fújja kívülről a dalaikat határon innen és túl.

A Kaláka együttesről készült dokumentumfilmet a Magyar Mozgókép Fesztiválon – új nevén, a MOZ.GO-n – mutatták be nagy sikerrel. A kétszeres Kossuth-díjas és Prima Primissima díjas együttesről készült film célja, hogy bemutassa a Kaláka több mint 50 évnyi fennállásának titkát. Az alkotók arra törekedtek, hogy ne csupán egy koncert- vagy interjúfilmet hozzanak létre, hanem egy utazást, amely során a nézők megismerhetik az együttes tagjait, alkotásaikat és a köztük lévő különleges összetartást.

Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes tagjai a 26. Művészetek Völgye kulturális fesztivál megnyitóján Taliándörögdön 2016. július 22-én.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

„A film egyik központi kérdése, hogy mi az a »magic sauce« – az a titkos összetartó erő, ami lehetővé tette, hogy az együttes ennyi éven keresztül együtt maradjon, és folyamatosan új dalokat írjanak, koncertezzenek” – kezdte a film rendezője, Pigniczky Réka a Kossuth Rádió Az este című műsorában. Mint mondja, ahhoz látni kell a filmet, hogy a titokra fény derüljön. A film készítésének ötletéről elárulta, akkor született, amikor Gryllus Vilmossal beszélgetett az együttes 50. évfordulójáról. Réka magyar származású amerikaiként különleges nézőpontból közelítette meg a témát, hiszen ő maga is diaszpórában nőtt fel, Kaliforniában hallgatta a Kalákát. Ez a kettős identitás, és a magyarság megőrzésének kérdése hangsúlyosan megjelenik a filmben.

„Fontos, hogy a szüleim nem kivándoroltak, nem gazdasági okokból mentek nyugatra, hanem muszáj volt elmenniük. Édesapám részt vett az ’56-os forradalomban, édesanyám családja is lehetetlen helyzetbe került, mert a nagyapám kántor tanár volt, teljesen rendszerellenes, úgyhogy ő nem látta biztosítottnak gyerekei jövőjét Magyarországon, ezért elmentek. Az én szüleim – sok sorstársukhoz hasonlóan – nem akartak igazán ott lenni, ezért kreálták egyfajta magyar inkubátort” – tette hozzá a rendező, akinek a magyar identitásához rengeteget hozzáadott, hogy magyar nevet kapott szüleitől, és – sok más mellett –a Kaláka együttes zenéje is.

Pigniczky Réka arról is beszámolt, hogy a film nemcsak Magyarországon, hanem a külföldi magyar közösségekben is nagy érdeklődést váltott ki. Egy clevelandi magyar néző a film vetítése után megjegyezte, olyan nagy hatással volt rá a film, hogy a Kalákát fogja hallgatni hazafelé menet. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

