Elhunyt a Kínai negyed Oscar-díjas forgatókönyvírója, Robert Towne

Elhunyt Robert Towne, aki a hatvanas-hetvenes évek számos meghatározó filmjének forgatókönyvírója vagy társszerzője volt. Los Angeles fontos szerepet töltött be az életében, és az általa jegyzett filmeken keresztül a városról alkotott saját élményét is sikerült közvetítenie a filmvásznon.

A korszak két nagy színésze, Warren Beatty és Jack Nicholson közeli barátja volt. Oscar-díját a Jack Nicholsonnal forgatott Kínai negyed című filmért kapta. De Az utolsó szolgálat, a Sampon és a Tarzan, a majmok ura című film forgatókönyvéért is Oscarra jelölte az amerikai filmakadémia. 1997-ben elnyerte az amerikai írócéh (WGA) életműdíját.

Writer-director Robert Towne, who won an Oscar for his original script for “Chinatown,” has died at age 89.

