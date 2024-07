Esküvőn is felcsendült már a Legényes  

A Dal 2024 győztes produkcióját előadó László Evelin a Duna Szerencse Szombat című lottóshow-jában dala utóéletéről mesélt, és örömmel tudatta: megalakult saját zenekara, amellyel nyáron országszerte koncerteznek majd.

Az akusztikus, a pop-rock és a népzenei hangzást vegyíti művészetében László Evelin. A Petőfi Zenei Díjátadón Az év dala elismerést kiérdemlő előadó a Duna lottóshow-ja, a Szerencse Szombat sztárvendégeként szórakoztatta a közönséget, valamint megosztotta azt is, hol tart az élete, amióta megnyerte Magyarország egyetlen dalversenyét.

„Teljesen megfordult velem a világ, lett egy állandó zenekarom, és rengeteg nyári koncertre készülünk. Nagy boldogságomra továbbra is szeretik a Legényest, a zene mellett a dal szövege is megérintette a közönséget. A közösségi médiában még most is sok üzenetet kapok erre vonatkozóan. Nemrég egy esküvői videó is érkezett, amelyen felcsendült a dalom, és ezt látni megható élmény volt” – mesélte László Evelin A Dal 2024 győztes dala, a Legényes előadója, aki zenésztársaival nagy feladat előtt áll. A Petőfi Zenei Díjas zenész, zeneszerző, Madarász Gábor, Madi szakmai segítségével a világhírű berlini Hansa Studiosban rögzíthetnek új lemezt. A teljes beszélgetés újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

A Szerencse Szombat című zenés, szórakoztató sorsolási show-műsorral az év minden szombatján találkozhatnak a nézők.

