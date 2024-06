Kiss Ferenc népzenészt köszönti a Dankó Rádió

Hetvenedik születésnapja alkalmából a Prima, Makovecz Imre- és Martin György-díjjal elismert Kiss Ferenc népzenészt, zeneszerzőt ünnepli következő tematikus hétvégéjén a magyar zene rádiója. A Dankó Rádió június 29-én és 30-án a Vízöntő, Kolinda együttes és az Etnofon Zenei Társulás meghatározó alakjának életművéből válogat, és vele készült interjúrészletekkel várja hallgatóit.

Kiss Ferenc Debrecenben született és felmenői közül többen muzsikáltak, így ő is korán kezébe vette a hegedűt. 1974-ben csatlakozott a Vízöntő együtteshez, akikkel – mások mellett – Novák Ferenc együttesét, a Bihari János Táncegyüttest is kísérték, később a Kolinda együttesnek is meghatározó személyiségévé vált. A művészt a színpadi folklór rajongói és a világzenei közönség már régóta ismeri, egyik meghatározó alakja a táncházmozgalomnak.

Zenei pályájáról így mesélt egy korábbi interjúban: „Művészi pályámban vannak jól elhatárolható szakaszok, az első nagy korszak az útkeresés volt, a Vízöntő, Kolinda időszak, ami eltartott közel 20 évig. Ezek az évek azért volt jelentősek, mert – talán kevesen tudják –, de a világzenének nevezett műfajt mi kezdtük el játszani.”

1992-ben létrehozta az első független magyar népzenei kiadót, az Etnofont. A kiadó népzenei és népzenéből táplálkozó kortárs és alternatív törekvések, archív népzenei gyűjtések kiadásával és terjesztésével foglalkozik.

Zeneszerzőként egyéni, markáns irányzatot képvisel, a parasztzene, a tradicionális előadásmódok, játék- és díszítéstechnikák alapos ismerete és egyedi, újszerű hangzások keresése jellemzik munkáit, a magyar folklór elemeit is gyakran újraépíti korszerű elektronika használatával. A társművészetekkel való szerves kapcsolata minden munkájában tetten érhető. A népi műveltség értékes elemeit használva több animációs és mozifilmhez, színházi előadáshoz és kortárs táncszínházi koreográfiához komponált zenét. Zenei sokszínűsége számos hangszer használatát követelte meg, így jött létre több mint száz hangszerből, többségében autentikus népi zeneszerszámokból álló hangszergyűjteménye.

A június 27-én 70. születésnapját ünneplő művész páratlan zenei világát tematikus hétvége keretében élvezhetik a Dankó Rádió hallgatói, valamint interjúrészletekben Kiss Ferenc gondolatait is meghallgathatják.

Kiss Ferenc tematikus hétvége – június 29-én és 30-án a Dankó Rádióban.