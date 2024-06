Hetvennél is több gitárja van Mező Misinek  

A Petőfi Zenei Díjátadón Az év zenekarának választott Magna Cum Laude frontembere belevetette magát a koncertszezonba, hiszen véget ért a Duna Jézus és… című ismeretterjesztő sorozatának második évada. A zenész, műsorvezető a Petőfi Rádió zenés műsorában, a Hazai Gitárokban mesélt hangszergyűjteményéről.

A magyar könnyűzene meghatározó gitárosaival hallhatók interjúk a Petőfi Rádió Hazai Gitárok című műsorában. A sorozat legutóbbi vendége a Petőfi Zenei Díjas, az idén 25 éves Magna Cum Laude zenekar énekes-gitáros frontembere, Mező Misi volt, aki a hangszerhez fűződő szenvedélyéhez kapcsolódóan felfedte, igazi gyűjtögető hírében áll.

„Hetven »akárhány« gitárom van, én gitárgyűjtő vagyok. Ez sok, van is belőle probléma, mert nem nagyon tudom már hol tárolni őket. Mivel szegény családban nőttem fel, ezért annak idején nem volt lehetőségem komoly gitárokat vásárolni, és megfogadtam, ha egyszer megtehetem, akkor minden kedvencemet megveszem” – kezdte Mező Misi, akinek a Telecaster formájú elektromos gitár az egyik kedvence. A Petőfi Rádió műsorában azt is elmondta, a zene szeretetét igyekszik átadni gyermekeinek is.

„Nekem a zene mindig meghatározta az életemet, akár jó, akár rossz kedvem volt, mindig a hangszer felé fordultam. A kisfiam, Nimród 12 éves, és jelenleg zongorázni tanul, de tapasztalom, hogy nem könnyű átadni egy kiskamasznak, hogy mit ad a zenélés, és miért jó gyakorolni” – tette hozzá Mező Misi. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Petőfi Rádió SoundCloud-oldalán, amelyen elérhetők a rádióadó legnépszerűbb podcastjai.

Kiemelt kép: MTI/Hegedüs Róbert