Csaknem kétmillió dollárért kelt el egy árverésen egy Harry Potter-illusztráció

Négy érdeklődő vett részt a tíz percig tartó telefonos licitálásban, amelynek végén 1,9 millió dollárért tudta eladni a rajzot a Sotheby’s aukciósház. Ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha árverésen adtak egy Harry Potter-relikviáért.

Az aukciósház szerdai tájékoztatása szerint eredetileg arra számítottak, hogy nagyjából 600 ezer dollárért (223 millió forint) kelhet majd el Thomas Taylor angol szerző és illusztrátor rajza, amely a Harry Potter és a bölcsek köve című könyv első angol kiadásának borítójára került. J. K. Rowling angol író regénysorozatának első kötete 1997-ben jelent meg.

Potterheads can now catch a glimpse of the original-cover artwork for ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ on display, as the illustration goes up for auction at Sotheby’s New York pic.twitter.com/haUDa0qjWW

— Reuters (@Reuters) June 22, 2024