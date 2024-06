Rengetegen voltak a Múzeumok Éjszakáján, mintegy háromezer programra várták a látogatókat

Rekordszámú intézmény várta a látogatókat idén a Múzeumok Éjszakáján. Háromezernél is több programot szerveztek az intézmények szombat estére. A programsorozatot a Szent Iván éjszakájához legközelebbi szombaton rendezik, immár 22 éve.

Kígyózott a sor a Budai Várhegy alatt szombat este. A Múzeumok Éjszakáján a mintegy 10 kilométer hosszú barlangrendszerben található Sziklakórházra sokan voltak kíváncsiak. A II. világháborúban alakították át óvóhellyé. Később atombunkerként is funkcionált.

A labirintusszerű barlangban kialakított kórházban a 2. világháborúban és az 1956-os forradalom ideje alatt is emberéletek ezreit mentették meg. Civilekét és katonákét is. Egykor több kórterme és korszerű műtője is volt. A kórházban szombat este az egykor használt, eredeti tárgyakat és berendezéseket is megnézhették a látogatók.

„Ez egy barlangrendszer volt, és ebben egy nagyon modern kórházat építettek ki a II. világháború idején, ami tényleg működött is és rengeteg sebesült került ide”

– mesélte Kiss Orsolya, Sziklakórház munkatársa.

A fővárosban a Szépművészeti Múzeumra állandó kiállítására is sokan voltak kíváncsiak. A Múzeumok Éjszakáján a 70 évig elzárt Román csarnokot is megnézhették a látogatók.

Látogatók a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban a Múzeumok éjszakája székesfehérvári rendezvényén 2024. június 22-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az intézmény Közép-Európa leglátogatottabb múzeumának számít, tavaly több mint 800 ezer látogatót fogadott.

A Debreceni Református Kollégium Múzeumában minden a sportról szólt. A focirajongókat góllövőjáték várta. A feladat egyszerű volt: az nyert, aki mindhárom labdáját az ellenfél kapujába juttatta.

Az ókollégium hátsó udvarán az egykor tűzoltásra használt vasalt bunkósbotot, a gerundiumot is kipróbálhatták a jelentkezők. Az emelése ma már egyfajta sport, de régen a kollégiumban a diáktűzoltók élet- és vagyonmentésre használták.

„A világ első diáktűzoltósága alakult meg a kollégiumban, még a reformáció előtt, mert már a reformátusok előtt a ferencesek – mivel itt a ferencesek zárdája állt –, nekik se volt vizük, és bottal oltották a tüzet” – mondta Pál Antal gerundiumos lovag az M1 stábjának.

Sokan álltak sorba kora este Szegeden a Móra Ferenc Múzeum előtt is.

A szabadtéri programok mellett az újranyíló Munkácsy-kiállítás várta az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján.

A kiállításon szakértő kurátorok vezették körbe a látogatókat a mintegy 80 festményből álló tárlaton. „Mi tavaly voltunk, az agyagkatonák fölkeltették az érdeklődésünket, és most úgy gondoltuk, hogy újra eljövünk” – mondta egy látogató.

Békéscsabán népi mesterség-bemutatóval, játszóházzal, néptáncbemutatóval várták a városháza előtti térre érkezőket. Az est leglátványosabb része a máglyagyújtás volt, és természetesen a tűz körüli tánc sem maradhatott el, sőt, a bátrabbak a tűzugrást is kipróbálhatták, amihez számos legenda kapcsolódik.

„Ha valaki a párjával átugorja vagy leendő párjával átugorja a parazsat, azok egész életükbe’ összekötve élik az életüket” – mondta Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke.

A Múzeumok éjszakáján idén rekordszámú, több mint 450 intézmény várta mintegy 3000 programmal késő éjszakáig a látogatókat országszerte és a határon túl is. A programsorozatot minden évben a Szent Iván éjszakájához legközelebb eső szombaton rendezik meg, immár 22 éve.

Kiemelt kép: A Székesfehérvári Fúvószenekar játszik a Múzeumok éjszakája székesfehérvári rendezvényén, 2024. június 22-én (fotó: MTI/Lakatos Péter)