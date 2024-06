Novotny Zoltán: Már a mi időnkben is vágytunk egy Nemzeti Sportrádióra

„Hatvan évet beszéltem a rádióban” – fogalmazott a hazai sportújságírás meghatározó alakja, Novotny Zoltán, akinek jól ismert orgánuma ismét hallható az éterben a Nemzeti Sportrádió csatornahangjaként. A Kazinczy-díjas szakember az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként hosszú pályafutására visszatekintve elárulta: már régóta vágytak egy 24 órás adású sportrádióra.

A közmédia új, az FM 105.9 frekvencián, országszerte, külföldön online és mobilalkalmazáson elérhető rádiója a nap 24 órájában csak a sporttal foglalkozik. Novotny Zoltán, a csatorna hangja, a hazai sportújságírás meghatározó alakja és Virányi Zsolt főszerkesztő-helyettes, műsorvezető a Nemzeti Sportrádió jelentőségéről és műsorkínálatáról az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában beszéltek.

„Hatvan évet beszéltem a magyar rádióban” – kezdte Novotny Zoltán, akinek hangjára a mai napig sokan felkapják fejüket, még külföldön is

„Óriási lehetőség ez a rádió, ilyenre a mi időnkben is vágytunk, de akkor elképzelhetetlen volt. A meglévő műsorstruktúrán belül próbáltunk minél több eseményt közvetíteni. Amikor már a Nemzeti Sportrádió is olyan ikonikus sportközvetítéseket tud maga mögött, mint amit a régi magyar rádió is produkált, akkor beteljesedik Szepesi György örök mondása. A legendás rádiós sportkommentátor mindig azt mondta, amikor a rádió jövőjét féltették, hogy a rádió örök” – fogalmazott a Nemzeti Sportrádió csatornahangja.

A Nemzeti Sportrádió a nap 24 órájában várja hallgatóit az élő közvetítések mellett színes műsorkínálattal, sporthírekkel, délutáni magazinműsorokkal, podcastokkal, interjúkkal, elemzésekkel – emelte ki Virányi Zsolt.

A rádió főszerkesztő-helyettese – akivel több műsorban is találkozhatnak, a népszerű műsorvezetőkkel jelentkező Sportreggel mellett – kiemelte a rádió egyik legfontosabb műsorát, a Körkapcsolást. Az esténként – hétvégén már délutántól – jelentkező műsorban minden olyan esemény élőben követhető, amely kiemelt érdeklődésre tarthat számot.

Felhívta a nézők, hallgatók figyelmét a délután 15 órától hallható interaktív Hazafutásra, és a hétköznap 10 órakor kezdődő Visszajátszásra, amelyben csak a közmédia archívumában megtalálható, kincsnek számító emblematikus mérkőzések, legendás közvetítések elevenednek meg. A teljes beszélgetés a Librettó Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Hallgassa a Nemzeti Sportrádiót a 105,9-es frekvencián Budapesten, töltse le az ingyenes Nemzeti Sportrádió mobilalkalmazást, vagy kövesse online a rádió adását az m4sport.hu vagy a nemzetisport.hu oldalon.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga