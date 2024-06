Ritka bécsi felvételeket is rejt Keleti Éva életműve

A tavalyi nagy sikert aratott Amit még nem láttatok… Keleti Éva című kiállítás nemzetközi színtéren is bemutatkozott: a művész közel hetvenéves munkásságát felölelő tárlatnak a bécsi Collegium Hungaricum ad otthont. A külföldi fotókiállítás jelentőségéről a megnyitásában közreműködő Nemzeti Archívum vezetője, Répászky Lipót beszélt az M2 Petőfi TV vendégeként.

Keleti Éva Kossuth-, Balázs Béla- és Pulitzer-emlékdíjas, érdemes és kiváló művész valamennyi felvételét a Nemzeti Archívumnak ajánlotta fel megőrzésre és feldolgozásra. Az életmű bemutatásának első nagy állomása a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által az Aranytíz Kultúrházban rendezett kiállítás volt. Az anyag kiemelkedő minősége és jelentősége azonban lehetőséget adott arra, hogy nemzetközi színtéren is bemutatkozzon. Ennek következő lépése volt a közelmúltban az MTVA, a Nemzeti Archívum és a Collegium Hungaricum közös szervezésében megnyitott kiállítás, amely Keleti Éva csaknem hetven évet felölelő munkásságába ad betekintést.

„Fontosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Archívum az online tér mellett fizikailag is láttassa magát. Bízunk benne, hogy a Keleti Éva életművéből a bécsi Collegium Hungaricumban rendezett kiállítással hagyományt teremtünk, és a jövőben több külföldi kiállításra is elvihetjük a gondozásunkra bízott nemzeti kincseket” – nyilatkozta Répászky Lipót.

A tárlaton 62 fotót mutatnak be, a többi között olyan kuriózumnak számító képekkel, amelyeket annak idején az osztrák fővárosban, neves színészekről készített az alkotó.„Szemléltetésképp ez nemhogy a jéghegy csúcsa, hanem az utolsó hópihének az egyik kristálya. Mintegy 320 ezer Keleti Éva-fotót őrzünk, és ezekből szerettünk volna bécsi vonatkozású képeket megmutatni a helyi közönségnek. A bécsi kulturális életben a magyar színházi élet is részt vett, egy vendégszereplés kitüntetett alkalom volt, ezért egy-egy ilyen felvétel nemhogy kordokumentum, hanem művészeti értékkel bíró alkotás” – hangsúlyozta a Nemzeti Archívum vezetője. Hozzátette, az augusztus végéig ingyenesen látogatható kiállítás nemcsak Keleti Éva művészi nagyságát hivatott bemutatni, hanem egyúttal a magyar fotóművészet gazdagságát és sokszínűségét is. A teljes beszélgetés elérhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán.

Nemzeti Archívum és Nemzeti Fotótár – történelmünk feketén-fehéren.

A kiemelt kép forrása: MTI/Krizsan-Csaba