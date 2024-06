Könnyeket csal a közönség szemébe Veréb Tamás dala

Hálából írta családjának az Örök álmodozó című dalát az énekes, színész. A Dunán bemutatott Aranybulla tévésorozat és a Csináljuk a fesztivált! showműsor szereplőjeként is ismert Veréb Tamás az Önök kérték vendégeként elhunyt nagymamájáról is megemlékezett, aki – szerencsére – még hallhatta szerzeményét.

Veréb Tamás egy korábbi interjújában hangsúlyozta, mennyire hálás támogató családi hátteréért. Szülei úgy nevelték, hogy semmi sem történik véletlenül, céljaiért tudatosan kell dolgoznia. Hálával telt érzéseit korábban egy dalában is megírta. „Az Örök álmodozó egy anyák napi szerzeményem. Régóta szerettem volna egy olyan dalt írni, amelyben megpróbálok hálát adni szüleimnek, nagymamámnak, hogy mindig fogták a kezemet” – mondta Veréb Tamás visszaemlékezve arra a megható, könnyes pillanatra is, amikor először hallották családtagjai a dalt. A Duna Önök kérték című műsorában nagymamája elvesztéséről is beszélt. „Fantasztikus ember volt, mindenki, aki ismerte, nagyon szerette. Neki is szól ez a dal, és örülök, hogy még sokszor meghallgathatta”.

Az Örök álmodozó gyakran elhangzik koncertjein is, ahol – mint fogalmaz – látja, hogy az édesanyák, nagymamák törölgetik szemüket. „Ez egy igazi visszajelzés számomra, hogy sikerült egy őszinte, sallangmentes dalt írni.”

