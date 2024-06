Életre kelnek a fajsúlyos, fülbemászó dallamok: ingyenes koncerted ad Szent István ünnepén a Mandoki Soulmates

Leslie Mandoki többszörös platina- és aranylemezes szuperbandája, a Mandoki Soulmates Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren lép fel augusztus 18-án 19 órától.

A nagy sikerű zenekar a koncerten a régi slágerek mellett új dalokkal is jelentkezik, amelyek a legfrissebb, Memory of Our Future névre keresztelt lemezükön hallhatók. A zenekar közleményében hangsúlyozta, az album az utóbbi hetekben nagy sikert aratott mind Magyarországon, mind a nemzetközi, különösképpen a német zenei piacon.

A dalok legfontosabb üzenete az európai egység, béke és szabadság fontossága.

Az új lemez teljesen analóg technikával készült, a zenei szabadgondolkodók dalszövegei a kortárs világválságokat célozzák meg. A felvétel a mostani vészterhes időkről szól és arról, ami minket összetart, és nem arról, ami szétválaszt.

A Blood In The Water és az Enigma Of Reason című dalok azoknak az időknek állítanak emléket, amikor a normális élet megszűnt létezni, és a félelmeink valósággá váltak.

A Devil’s Encyclopedia nem csupán egy kiáltvány a totalitarizmus és az agresszió ellen, hanem egy figyelmeztetés is a közösségi média szétszakító és konfliktusokat generáló propaganda hatásaira.

A Big Quit refrénjének soraiból: „Nehéz idők kemény embereket nevelnek, kemény, bátor emberek könnyebb, szebb időket teremtenek. A könnyed idők könnyelmű generációt nevelnek fel, és a hanyag, könnyelmű generáció nehéz időket teremt megint. Ebből az ördögi körből nem találjuk a kiutat.”

A társadalmi tudatosságra való felhívás mindig is a zenekar műveinek központi témája volt. Korábbi albumaik, mint az Utopia For Realists, vagy a Living In The Gap és a Hungarian Pictures mind ebbe a kategóriába tartoztak.

Leslie Mandoki, a zenekar frontembere számára a zene

mindig is a szabadság iránti vágy kifejeződése volt, különös hangsúlyt fektetve a békére.

A Soulmates világszerte társadalmi tudatosságot keltett, beleértve korábbi albumaikat is, az Utopia For Realists, a Living In The Gap és a Hungarian Pictures címűeket is.

„Budapest a szülővárosom, mindig is az életem szerves része volt és marad. Számomra itthon mindig kicsit másabb színpadon lenni, óriási megtiszteltetés a magyar közönségnek játszani. Augusztus 18-án egy igazán különleges estére készülünk. Egyedülálló lehetőség lesz arra, hogy közösen ünnepeljük a zenei kultúrát és álljunk ki a szabadság, a béke, a törődő odafigyelés, józan ész és az emberségesség mellett. Hálás tisztelettel a közönségünk iránt, a lehető legjobb zenei teljesítményt nyújtjuk, hogy felejthetetlen és felhőtlen élményben részesüljenek. Boldog pillanatokat szeretnénk megélni, átadni, megőrizni a szívünkben és az emlékezetünkben! Szóljon a zene mindannyiunkért, az EMBERSÉGÉRT!” – vallja munkásságáról és magyarságáról a Kossuth-díjas magyar zenész és zenei producer.

Mandoki Soulmates ingyenes koncertje augusztus 18-án 19 órától kezdődik a Szent István-bazilika előtti téren Budapesten.

Kiemelt kép: Leslie Mandoki (Mándoki László) a 30 éves Mandoki Soulmates jubileumi ünnepi koncertjén a Szent István téren Budapesten 2023. augusztus 18-án. (Forrás: MTI/Kovács Tamás)