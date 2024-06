Budapesti Wagner-napok – Operatörténeti ritkaságok a helyszínen és a Bartók Rádióban

Német világrendezvénnyel említi egy lapon a New York Times a több éves múltra visszatekintő Budapesti Wagner-napokat – hangsúlyozta Káel Csaba a MÜPA vezérigazgatója az M1 Ma reggel című műsorában . Igric György, a zenei fesztiválban közreműködő Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) művészeti vezetője szerint éppen ezért minden évben kihívást jelentő feladat az esemény főszereplőjének lenni. Az idei rendezvény a klasszikus Wagner-műveken túl operatörténeti ritkaságokat is ígér.

A Müpa idén júniusban ismét várja Wilhelm Richard Wagner német operaszerző művészetének rajongóit, és azokat, akik szeretnék megismerni a 19. századi zenedráma egyik legnagyobb alkotójának zenei világát. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Énekkarával megvalósuló rendezvényt június 20-án 18:30-tól, és június 21-23. között 16 órától a Bartók Rádió adásán keresztül is élvezhetik azok, akik személyesen nem tudnak ott lenni a koncerteken.

„Merész vállalás volt, amikor 2006-ban megrendeztük az első Budapesti Wagner-napokat, de 2013-ban a New York Times már azt írta róla, hogy ha nincs jegye valakinek a Bayreuthi Ünnepi Játékokra, akkor érdemes a magyar főváros felé venni az irányt. Később úgy nyilatkoztak, akkor is érdemes ellátogatni a Budapesti Wagner-napokra, ha váltottak már jegyet Bayreuthba” – tekintett vissza a zenei programsorozat múltjára és eredményeire Káel Csaba. Az eseménynek otthont adó MÜPA vezérigazgatója hozzátette, bár Wagner megosztó zeneszerzőnek számít az operakedvelők körében, Magyarországon komoly kultusza van műveinek. A Nibelung gyűrűje tetralógiájának második része, A walkűr például hazánkban is sokat játszott, közismert „slágert” , a Walt Disney mesefilmjeiben is használt A walkűrök lovaglását tartalmazza, de operatörténeti ritkaságokat is ígér a program.

„Megtiszteltetés és kihívás közreműködni ebben a programsorozatban, amelynek születésekor Fischer Ádám volt a karmester. Jól ismerte a Rádiózenekar képességét és terhelhetőségét, ezért a kezdetektől természetes volt számára, hogy ennek az operafesztiválnak ők lesznek a főszereplői. Nagy büszkeségünkre máig őrizzük ezt a kitüntetett helyzetet” – fogalmazott Igric György, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője.

Az évente megrendezett fesztivál idei különlegessége, hogy létrejötte óta először indul külföldi vendégjátékra egy produkciója. Fischer Ádám vezényletével a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara az évszázados múltú Bécsi Konzerthausban lép fel június 27-én.

Budapesti Wagner-napok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Énekkarával – június 20-án 18:30-tól, és június 21-23. között 16 órától a Bartók Rádión.