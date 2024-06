Nyáron sem hagyja új sorozat nélkül nézőit a Duna  

Igazán különleges új, török sorozatot mutat be premierként június 24-én a Duna Melissa, a Zöld Völgy lánya címmel. A történet egy árván maradt kislány életét, valamint annak fordulópontjait meséli el. A Duna Család-barát című műsorában a főszereplőt szinkronizáló Csikos Léda Zsuzsa árult el részletek a sorozatról és szinkronmunkájáról.

Lucy M. Montgomery jól ismert, Anne, a Zöld Oromból című regényét már többször is feldolgozták televíziós sorozat formájában. Legutóbb a Dunán is látható volt az Anne otthonra talál című változat. A török filmgyártók a regény alapján készítették el e klasszikus adaptációját Melissa, a Zöld Völgy lánya címmel, amely a Dunán mutatkozik be június 24-én 13 órakor.

A török sorozatban Melissa, a cserfes kis árvalány sorsát egy bájos és idilli 21. századi faluban, Karakirazban követhetik nyomon. Melissa soha nem ismerte a családját, ezért minden álma, hogy szerető közegre és otthonra leljen. A sors azonban egy kíméletlen házaspárt, Besimét és Hazimot rendelte neki, akik nem bánnak jól Melissával, és ennek a jólelkű Metin is szemtanúja lesz. Úgy dönt, hogy nem hagyja annyiban és hazaviszi a lányt Zöld Völgybe, ahol nővérével, Mahinurral él együtt. A szigorú és kemény Mahinur nem igazán tud mit kezdeni az új jövevénnyel. Pedig Melissa úgy érzi, végre hazaérkezett.

Csikos Léda Zsuzsa és Somossy Barbara (Fotó: MTVA)

„Melissa mély érzésű árva kislány, akinek eddig nevelőszülőknél és az árvaházban is borzalmas sorsa volt. Ennek ellenére mindig mindenkiben a jót keresi és látja” – mondta az általa szinkronizált karakterről Csikos Léda Zsuzsa szinkronszínész, aki már korábban két másik sorozatban is kölcsönözte magyarhangját a 14 éves török Gökyildiz Berennek. „Ügyes és tehetséges kislány, látszik, hogy szereti, amit csinál, így számítottam rá, hogy lesznek még új szerepei”.

Csikos Léda Zsuzsa azt is elárulta, szinkronizálás előtt nem kapják meg a teljes sorozat forgatókönyvét, de a szinkronrendező ismerteti velük a hátteret, mesél a karakterről, személyiségéről, így bele tudnak helyezkedni a történetbe.

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Melissa, a Zöld Völgy lánya – premier a Dunán június 24-én 13 órakor, folytatás hétköznap 13 órától.

Család-barát – hétköznap 9:35-től és 11 órától a Dunán.