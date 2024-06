Futball- és kultúrtörténeti kiállítás nyílt a Budavári Palotanegyedben

Minden idők focija címmel futball- és kultúrtörténeti egyedülálló időszaki kiállítás nyílt pénteken a Budavári Palotanegyed több helyszínén a németországi labdarúgó Európa-bajnokság rajtja alkalmából.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), a Nemzeti Sport és a Várkapitányság közös szervezésben létrejött tárlat ünnepélyes megnyitóján Rózsa Dávid, a könyvtár főigazgatója kiemelte: a kiállítás célja, hogy a sport, a kultúra és a történelem metszetében mutassa be a futballt. Ezt válogatott tárgyi emlékek és kiemelt kultúrtörténeti mozzanatok segítségével teszi. Rózsa Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a három helyszínen, az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Budavári Palotanegyed Hunyadi udvarán és a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján berendezett beltéri és kültéri kiállítás a magyar labdarúgás és a plakát őskoráról szól, de XX. századi plakátok és jelenkori sportfotók is láthatók benne. Az OSZK-ban olyan emblematikus tárgyak is megtekinthetők, amelyek Ottlik Gézához, Mándy Ivánhoz, Jékely Zoltánhoz, Tandori Dezsőhöz vagy éppen a Korda testvérekhez kapcsolódnak.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője arról beszélt, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt a 10 éve megújult Várkert Bazár Öntőház Udvarán működik majd a Nemzeti Sport szurkolói terasz, ahol a futball szerelmesei ingyenesen, óriáskivetítőn tudják majd követni a mérkőzéseket. Hozzátette: mindezt az ország és a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, csodálatos panoráma mellett tehetik meg. Kitért arra, hogy kvízekkel, szakértői beszélgetésekkel és szerkesztőségi nyereményekkel várják a szurkolókat. Az Eb szabadnapjain pedig az OSZK szervezésében olyan futball témájú filmeket vetítenek majd, mint például a Két félidő a pokolban vagy a Régi idők focija.

Papp Gábor, a Várkapitányság rendezvényigazgatója emlékeztetett rá, hogy az egykori Királyi Palota a kiemelkedő hazai építész, Hauszmann Alajos tervei alapján a 19-20. század fordulóján újult meg, éppen akkor, amikor a magyar labdarúgás született. Mint mondta, a Budavári Palotanegyedhez hasonlóan a közelmúltban a magyar futball is megújult, és arra buzdította a szurkolókat, hogy az előttünk álló izgalmas pillanatokat a történelmi falak között, együtt éljék át.