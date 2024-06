Budapesti Wagner-napok – Fischer Ádám vezényli a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát és Énekkarát

Richard Wagner A nibelung gyűrűje című monumentális operaciklusának darabjait 2006-ban mutatta be először a Müpa Fischer Ádám karmester és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara közreműködésével. A Müpa idén júniusban ismét várja az operaszerző művészetének rajongóit, és azokat, akik szeretnék megismerni a 19. századi zenedráma egyik legnagyobb alkotójának zenei világát.

2013-ban a Budapesti Wagner-napok repertoárja újabb művel bővült, mégpedig a német zeneszerző vígoperájával, A nürnbergi mesterdalnokokkal. Ennek a korábbi koncertnek a vetítése a 2024-es fesztivál nyitóprogramja. A programsorozat következő estéjén, a világhírű dán bariton, Bo Skovhus dalestje következik, akit akkor zárt szívébe a Müpa közönsége, amikor egy korábbi produkcióban – egy fájdalmas térdprobléma miatt – mankóval állt színpadra, de ennek ellenére is felejthetetlen alakítást nyújtott.

A programban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara közreműködésével színpadra állított A nibelung gyűrűje négy estét betöltő gigászi zenedráma-sorozat következik, amely északi és germán mítoszok nyomán formálódott meg Richard Wagner képzeletében. A Ring tetralógiának is nevezett Wagner-művek, A Rajna kincse, A walkür, a Siegfried és Az istenek alkonya hősök, óriások, istenek, törpék, sárkányok világában játszódik. A júniusi fesztivál már egy jó ideje nem telhet el e sorozat nélkül, hiszen a mitológiai elemekből merítő zenefolyam az istenek és hősök történetén keresztül a mai világ elé is tükröt tart. Ezúttal is, mint 2016 óta folyamatosan, Fischer Ádám vezényli a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát. A június 20-a és 23-a közötti négy egymást követő estén olyan formátumú énekesekkel találkozhatnak, mint Iréne Theorin, akit Brünnhilde szerepében hallhatunk évről-évre, Christian Franz, aki szintén sokadszor ejti rabul a közönséget Loge bőrébe bújva, és visszatérő magyar művészek, Schöck Atala és Gál Erika is feltűnnek majd.

Az évente megrendezett fesztivál idei különlegessége, hogy fennállása során először indul külföldi vendégjátékra egy produkciója. Fischer Ádám vezényletével a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara az évszázados múltú Bécsi Konzerthausban lép fel június 27-én. A koncertgyakorlatban nem újdonság egy-egy Wagner-operafelvonás önálló megszólaltatása: Budapesten az elmúlt évtizedekben megtörtént ez Az istenek alkonya és a Lohengrin esetében is. Nem véletlen, hogy Fischer Ádám, a Rádiózenekar nagyszerű együttese és a Budapesti Wagner-napok produkciói során már jelentős sikereket aratott világklasszis szólistagárda ezúttal a Trisztán és Izolda II. felvonását adja elő Bécsben, hiszen a zenedrámának ez a részlete önmagában is kiemelkedő zenei élményt nyújt.

Budapesti Wagner-napok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Énekkarával a Bartók Rádión – június 20-án 18:30-tól, és június 21-23. között 16 órától.

A kiemelt kép forrása: MÜPA/Csibi Szilvia