Különleges adással csatlakozik az M2 Gyerekcsatorna az Eb-hez

A csatorna népszerű, sportágakat és sportolókat bemutató M2 Matricák – Gyerekjáték című sorozatának szombati adásába különleges vendég érkezik. Nagy Zsolt válogatott labdarúgó a gyerekek kérdéseire válaszolva elmeséli, mikor kezdett futballozni, van-e kabalája és mik a szerencseszámai.

A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságra kiemelten készül a közmédia, így az M2 Gyerekcsatorna is. A magyar válogatott részvételével június 14-én kezdődő torna az idei nyár egyik legjobban várt versenysorozat. Az M2 Matricák – Gyerekjáték című műsora mindig csatlakozik a nagy, egész országot megmozgató sporteseményekhez, így a sportágakat és sportolókat bemutató sorozat szombaton 9:05-kor kezdődő adásában Nagy Zsolt válogatott labdarúgó lesz a vendég. A Puskás Akadémia FC játékosa még az Eb előtt lepte meg a klub ifjú növendékeit edzésükön.

A műsorban Nagy Zsolt a Példakép rovatban elmeséli, hogyan kezdett focizni, mit jelent neki a sport és a válogatott, valamint hogyan segítette a Puskás Akadémia nemcsak a sportkarrierjét, hanem a tanulását is. Lelkesen válaszol a fiatalok kérdéseire is a Kíváncsiskodó rovatban, kiderül: milyen szerencseszámai vannak, mi a hobbija, a kabalája, és beáll játszani is a gyerekekhez.

Az M2 Gyerekcsatorna fiatal nézőinek további futball témájú tartalmakat is kínál. Hétköznap 14:15-től láthatják a Jamie, a focicsoda című angol tévéfilmsorozatot. Ebben megismerhetik Jamie Reachert, egy kiskamaszt, akinek az élete a foci. Június 15-től a csatorna ismét műsorára tűzi a Puskás Öcs és barátai című magyar animációs sorozatot. Az Aranycsapat kapitányának, az olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes futball-legendának gyermekkorát felidéző széria hétvégente 16:35-kor látható.

M2 Matricák – Gyerekjáték – szombatonként délelőtt az M2 Gyerekcsatornán.

Kiemelt fotó: MTVA