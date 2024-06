Elkezdődött a Kínai kulturális és turisztikai hét, amelynek célja a Kína és Magyarország közötti gazdasági, kulturális és diplomáciai kapcsolatok erősítése. A rendezvénysorozat részeként kínai hagyományokat megelevenítő tárlat nyílt a Néprajzi Múzeumban. A kiállítás a porcelánkészítés múltjába is bepillantást enged.

Az iparművészeti alkotások Kínából érkeztek a Néprajzi Múzeumba. A Best from China kiállítás a kínai kultúra tradicionális termékeit mutatja be.

„Itt a herendi porcelán mellett egy hasonló, de Kínában készült hagyományos porcelán látható, ami a császár számára készült, ugyanis a sárga szín használata a császár előjoga volt” – magyarázta Liu Runfu kerámiaművész.

A Selyemút kereskedelme már több ezer éve összeköti Kínát Európával, a porcelán pedig az Oszmán Birodalom közvetítésével került Magyarországra – erre hívta fel a figyelmet Felföldi Szabolcs a kiállításhoz kapcsolódó szakmai konferencián.

„A 16. században jelenik meg ez a csodálatos termék, méghozzá az oszmán törököknek köszönhetően, akik meghonosították a Kárpát-medencében a kávéivás szokását. Ez az a bizonyos fekete leves, amelyet jól ismerünk, és gyakorlatilag a fekete leves fogyasztásával nagyon szervesen összekapcsolódott a porcelánedényeknek a használata” – hangsúlyozta Felföldi Szabolcs régész, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa.

A Selyemút kultúrájának és múltjának feltárásában több magyar kutató, köztük Lóczi Lajos és a Stein Aurél is fontos szerepet játszott.

Kiemelt kép forrása: M1