Zalaegerszegen 65 programmal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján – közölték a szervezők szerdai közös sajtótájékoztatójukon.

Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója a Mindszentyneumban tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy partnereikkel közösen 65 programelemmel várják az érdeklődőket június 22-én. Hagyományosan minden korosztálynak kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, de szeretnék a múzeumokba ritkán járó 16-24 éves korosztályt is megszólítani kifejezetten nekik szóló elemekkel.

A partnereik között idén először szerepel a Göcseji Dombérozó, a ZTE futball- és kosárlabda-csapata és a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság is. A focisták új mezének mintáit egyébként éppen a Göcseji Múzeum szakmai segítségével alkották meg nemrég, ami jó példa arra, hogy egy múzeum tevékenysége miként kapcsolódhat más területhez – említette a főigazgató.

Jelezte, hogy különleges kiállítás is nyílik a Göcseji Múzeumban, mégpedig egy zalaegerszegi magángyűjtő festményeiből. Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál vagy Kassák Lajos alkotásai is láthatóak lesznek a névtelenséget kérő gyűjtő kollekciójából, és a tárlat egész nyáron át látogatható.

Ecsedi Csenge színházrendező arról beszélt, hogy a Göcseji Múzeum alagsorában három workshopot is szerveznek ezen a napon, színjátszó, kreatív író és képzőművészeti alkotások létrehozására kifejezetten a 12-18 év közötti fiataloknak.

Kostyál László, a múzeum tudományos igazgatója azt emelte ki, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének 140. évfordulóját ünnepelik júliusban, ehhez kapcsolódva pedig egyetlen estére kiegészül a zalaegerszegi állandó tárlata a művész sporthoz, tánchoz kapcsolódó szobraival és az első világháborúhoz kötődő kisplasztikáival. A múzeumok éjszakáján mutatják be azt a nemrég az önkormányzat által vásárolt műalkotást, a 160 éve a városban született Háry Gyula grafikus-festőművész festményét, akitől ez az első darab a zalaegerszegi múzeum gyűjteményében.

Csengei Ágota, a Mindszentyneum tagintézményvezetője úgy fogalmazott, nem volt egyszerű az intézmény profilját a rendezvénysorozat kiemelt témájával, a gólpasszal összekapcsolni, de sikerült érdekességeket összegyűjteni arról, hogy Mindszenty József és a futball hogyan kötődik egymáshoz. Az éjszakai lámpás tárlatvezetésen pedig az időszaki kiállítás Vácról érkezett múmiái között barangolhatnak majd az érdeklődők.

Varju András, a Göcseji Skanzen tagintézményvezetője arról számolt be, hogy a falumúzeumban pajtamozit nyitnak, ahol a 2017-es Brazilok című magyar film látható. Ugyancsak a skanzenben mutatkozik be a 33 települést átfogó Göcseji Dombérozó, amelynek főszervezője, Magai Ágota elmondta: idén nyáron 20 település mutatja meg szokásait, közösségeit, ezekből hoznak néptáncos, népzenés, anekdotás, sőt társasjátékos ízelítőt a múzeumi éjszakára.

Balog Eszter, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtótitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az ő éjszakai programjaikat csak 12 év felettieknek ajánlják. A 115 év a bitó árnyékában című programot a szomszédos, 1909-ben nyílt börtönnel közösen szervezik; az estén olyan 21. századi zalai eseteket mutatnak be, amelyek a bitófán érhettek volna véget, ha ma is lenne halálbüntetés.

Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója helyismereti és várostörténeti gyűjteményükből ígért olyan kiállítást, amely Zalaegerszeg futballtörténetét mutatja be. Két saját készítésű focizó robottal is előállnak, amikkel a látogatók meg is mérkőzhetnek.

Tóth László, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának őrnagya jelezte: először csatlakozik a rendőrség ehhez a programsorozathoz, és minden korosztálynak kínálnak lehetőségeket. Láthatják a tevékenységirányítási központjukat, a fogdát – ha éppen üres lesz -, de a szolgálati kutyákkal és a járműveikkel, valamint a kibervédelmi csoport munkájával is megismerkedhet bárki a múzeumok éjszakáján.

A kiemelt kép illusztráció.