Elkészült az Ők tudják, mi a szerelem című tévéfilm – bemutató a MOZ.GO-n, országos televíziós premier a Dunán 

Megérkezett az Ők tudják, mi a szerelem előzetese. A Hubay Miklós azonos című színművéből, a Nemzeti Filmintézet és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciójában forgatott tévéfilmet hamarosan a közönség is láthatja. Az alkotás premierje június 13-án este lesz a MOZG.GO fesztivál veszprémi helyszínén, ezt követően elsőként televízióban a Dunán láthatják ősszel.

A magyar filmek legnagyobb hazai seregszemléjét, a Magyar Mozgókép Fesztivált idén június 12-15. között rendezik meg három balatoni településen, Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, amelynek legfontosabb programjairól és a díjátadóról az M5 kulturális csatorna rendszeresen beszámol. A MOZ.GO több mint 80 alkotással várja az érdeklődőket, köztük premierekkel is. Itt mutatkozik be az Ők tudják, mi a szerelem című tévéfilm is, amelynek alább megtekinthető előzetesét a közmédia mutatta be. A Nemzeti Filmintézet és az MTVA koprodukciójában készült filmet a fesztivál második napján, június 13-án 21:30-tól a veszprémi Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér programjában nézhetik meg.

Hubay Miklós azonos című színdarabját a Nemzeti Színházban hosszú évek óta játszák sikerrel. A történet 1864-ben, a franciaországi Lyonban játszódik. Hector Berlioz romantikus zeneszerző szerelmi történetén keresztül arra világít rá, hogy vannak, akik még életük alkonyán sem mondanak le vágyaikról. A főszereplő egy utolsó romantikus lépésre készül: megszöktetné gyerekkori szerelmét, a már nagymama korba lépett, tisztes kispolgári életet élő Estellát. A cselekmény időtlen kérdést vet fel: létezik-e örök szerelem, és ha igen, érdemes-e mindent kockára tenni érte.

A darabot 1959-es bemutatójakor Tolnay Klári és Sinkovits Imre párosa szerettette meg a közönséggel, a tévéfilmben Udvaros Dorottya és Blaskó Péter formálják meg a főszereplőket. Mellettük Tóth Auguszta, Tóth László, Ács Eszter, Csapó Judit és Szabó Sebestyén László látható. A filmváltozatot a darab rendezője, Rátóti Zoltán készítette, Tősér Ádám technikai rendező közreműködésével. A televíziós feldolgozás operatőre a számos díjjal elismert, több közönség- és fesztivál-sikerfilm alkotója, Nagy András, a forgatókönyvírója egy ifjú tehetség, Tréfás Luca.

A forgatás kulisszatitkait korábban az M5 kulturális csatorna Librettó című műsora mutatta be, betekintést engedve a kilencnapos forgatás helyszínének otthont adó ráckeresztúri Pázmándy-Brauch kastélyba és a több mint 70 fős stáb munkájába. A rendező, Rátóti Zoltán akkor elmondta, óriási dolognak tartja hogy az MTVA meglátta a lehetőséget és a felelősséget abban, hogy filmre vigye a Nemzeti Színház darabját. Lajos Tamás producer fontos mérföldkőnek nevezte az alkotást a magyar tévéfilmkészítés történetében, hiszen első alkalommal jött létre az NFI és MTVA együttműködésében televíziós produkció.

Az Ők tudják, mi a szerelem előzetese az alábbi linkre kattintva nézhető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=XTfvbHvp3F8&feature=youtu.be

Az Ők tudják, mi a szerelem című tévéfilm országos televíziós premierje ősszel lesz a Dunán.

fotókredit: Film Positive