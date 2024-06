Malek Miklós tematikus hétvége a Dankó Rádióban  

Az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester június elején ünnepelte születésnapját, ez alkalomból szentel tematikus hétvégét neki a Dankó Rádió. A művészt szerzeményeivel köszönti június 8-án és 9-én a magyar zene rádiója, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban.

Idősebb Malek Miklós az érettségi után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán járt trombita szakra, de tanult klasszikus zenét és egyéb műfajokat is kipróbált. Az 1963-ban Ki mit tud?-győztes Angyalföldi Dixieland Zenekar tagja volt, 1969-től pedig húsz éven át dolgozott az Express együttes zeneszerző-hangszerelőjeként.

1983-tól a Madách Színházban is dolgozott, főként Hofi Géza műsorainak zenei vezetőjeként. 1992 és 1999 között a Magyar Televízió műsoraiban működött közre, mint zenei vezető. Pályája során együtt dolgozott többek közt Kovács Katival, Sztevanovity Zoránnal, Koós Jánossal, külföldi előadók közül például Al Di Meolával is. Zeneszerzői tevékenysége mind a populáris, mind a nagyzenekari hangszerelésekre kiterjed, az ezredfordulótól szinte kizárólag szimfonikus darabokat ír.A dalszerzői munka esszenciájáról így mesélt korábban a Bartók Rádió Arckép című műsorában: „A zeneszerzésnek a megismerés az alapja, nem pedig az elvárható siker mértéke. Szakmailag állandóan képezni kell magunkat, hogy fejlődjünk, mert ha ez nem történik meg akkor csak ismétlések sorozata lesz a munkánk eredménye.”

Szerzői munkássága mellett jelentős karmesteri tevékenysége is, művei több nagylemezen és több mint ötven kislemezen hallhatók. Családtagjai is mind ismert művészek, felesége Toldy Mária énekesnő, énektanár, lánya Malek Andrea EMeRTon-díjas színésznő-énekes, míg fia ifj. Malek Miklós nemzetközileg elismert dalszerző-producer. A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén az ünnepelt magánéletéről is többet megtudhatnak majd a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban.

Malek Miklós tematikus hétvége – június 8-án és 9-én a Dankó Rádióban.