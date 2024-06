Izgalmas fúzió a Petőfi Zenei Díjátadón  

A magyar jazzélet két meghatározó szereplője, Szőke Nikoletta és Sárik Péter a június 8-i Petőfi Zenei Díjátadón különleges produkcióra készül a rockzenei színtér feltörekvő tehetségeivel, a Negál zenekar tagjaival. Magyarország egyik legnépszerűbb jazz-zongoraművésze, Sárik Péter tavaly Az év hangszeres előadójának járó Petőfi-szoborral gazdagodott.

„Sokan tartanak a jazz zenétől, pedig ez egy olyan műfaj, ami sok zenei műfajból táplálkozik. Jól vegyíthető, ezt szeretnénk megmutatni a szombati Petőfi Zenei Díjátadón. Szőke Nikolettával beszállunk a Negál zenekarba, akik nem jazzisták, ezért rendkívül izgalmas találkozásra számíthat a közönség. Egy friss, spontán előadásra készülünk, blues és rock hangzással fűszerezve” – osztotta meg Sárik Péter a Család-barát pénteki adásában. A két éve alakult Negál zenekar – saját megfogalmazásában – kompromisszummentes rock zenét játszik. Igazi hangszerekkel, üvöltő erősítőkkel ismerhette meg őket a nagyközönség A Dal 2024-ben a Nem lehetek más című dallal.

A jazz-rock fúzió mellett számos izgalmas produkcióval várja a közönséget a június 8-án 19:40-től a Petőfi Rádión, az M2 Petőfi TV-n és a Dunán is követhető Petőfi Zenei Díjátadó. A Duna dalválasztójából is ismert Here We Are, Phoenix RT és Nagy Adri közös produkciója mellett az idei győztes dal előadója, László Evelin is zenél majd. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus-díjas énekes, Pély Barna pedig premierben mutatja be új, a 2024-es magyar olimpikonokhoz és a szurkolókhoz írt dalát.

A 2016-ban alapított Petőfi Zenei Díjjal évről évre a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjait ismerik el. A rangos díjátadónak június 8-án ismét az A38 Hajó ad otthont. Az élő adásnak köszönhetően a nézők és a hallgatóik is részesei lehetnek a zenetörténeti jelentőségű eseménynek.

Petőfi Zenei Díjátadó június 8-án 19:40-től élőben a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban.

Kiemelt fotó: MTVA/Család-barát