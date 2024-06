Pély Barna dalpremierrel készül a Petőfi Zenei Díjátadóra

A 2024-es párizsi olimpia alkalmából írt vadonatúj dalát adja elő Pély Barna és zenekara a könnyűzenei elismerések június 8-i átadásán az A38 Hajón. A Petőfi Zenei Díjátadó nézői premierként láthatják az MTVA által a dalhoz készített klipet. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus-díjas énekes-gitáros-dalszerző a magyar olimpikonok és paralimpikonok előtt tiszteleg a különleges produkcióval.

A magyar sportolóknak és sportrajongóknak készített dalt Pély Barna a nyári olimpiai játékok alkalmából. A Tűzzel, szívvel, szenvedéllyel című szerzeményt a Petőfi Zenei Díjátadó extra produkciójaként hallhatja először a közönség és végigkíséri majd a júliusban kezdődő, a közmédia sportcsatornáin követhető világeseményt, győzelemre buzdítva a sportolókat és összekovácsolva a szurkolókat. Az „olimpiai induló” zenéjét Pély Barna szerezte, szövegét Veres Tamással és Pély-Nagy Évával írta. A dalhoz az MTVA készített videóklipet a jövő nagy tehetségeinek szereplésével, amely premierként látható a Pély Barna Band előadása alatt.

„Mindig csodáltam a sportolóinkat, hatalmas teljesítmény eljutni az olimpiára. A középiskolában kosaraztam, de most is minden nap része az életemnek a sport. A zenész és a sportolói attitűd között sok hasonlóság van: kitartónak kell lenni, a sok nehézség és kudarc ellenére, mindig fel kell állni és küzdeni kell tovább az álmainkért tűzzel, szívvel, szenvedéllyel. Ezért döntöttem úgy, hogy idén szeretnék a sportolóinknak és a sportszerető embereknek írni egy dalt” – összegezte Pély Barna, és üzent is az olimpikonoknak: „Hajrá, magyarok! Nagyon drukkolok, hogy elérjétek a céljaitokat Párizsban.”

Az dal premierként hangzik el a szombaton 19:40-kor kezdődő Petőfi Zenei Díjátadón, a meglepetések fokozására vonósokkal és vokalistákkal kiegészülve adja elő a Pély Barna Band. A nagyszabású eseményen kilenc kategóriában vehetnek át elismerést a magyar könnyűzenei élet kiválóságai. Az ünnepségen Pély Barna mellett fellép A Dal 2024 győztes produkcióját előadó László Evelin, valamint közösen áll színpadra Nagy Adri, a Here We Are és a Phoenix RT.

Petőfi Zenei Díjátadó június 8-án 19:40-től élőben a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban.

