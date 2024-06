Fotókiállítás nyílt Bécsben Keleti Éva alkotásaiból

Amit még nem láttatok… Keleti Éva címmel nyílt fotókiállítás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Nemzeti Archívum és a Collegium Hungaricum a magyar fotográfia nagyasszonyának csaknem hetven évet felölelő munkásságából Bécsben június 5-én.

Keleti Éva, Kossuth-, Balázs Béla- és Pulitzer-emlékdíjas, érdemes és kiváló művész tavalyi nagy sikert aratott kiállítása nemzetközi szinten is bemutatkozik, kiegészülve az alkotó Bécsben készült fotóival. Az Európa egyik jelentős kulturális központjában bemutatkozó tárlat a művész 70 éven átívelő életpályájának néhány meghatározó pillanatát tárja fel. Keleti Éva a hatvanas években iskolát teremtett a színházi fényképezésben: jelen volt a színházi világ összes fontos pillanatánál. Művei a színházi előadóművészet korlenyomatai. Dokumentálta a próbák folyamatait, a bemutatók sikereit, benézett a kulisszák mögé, olyan színészóriások engedték közel, mint Darvas Iván, Ruttkai Éva, Béres Ilona vagy a nemzetközi hírű operaénekes Házy Erzsébet. Megörökítője volt a Bécsi Ünnepi Hetek rendezvénysorozat ikonikus magyar vendégszerepléseinek a 60-as, 70-es években. A képeken az akkori idők magyar és osztrák sztár színészeinek színházi és színházon kívüli pillanatai köszönnek vissza. Általuk olyan egyedülálló előadásoknak lehetnek tanúi, mint Madách Imre: Az ember tragédiája, vagy Haydn: Orfeusz és Euridiké operájának ősbemutatója.

„Azon dolgozunk, hogy áttekintő képet adhassunk arról, milyen korban éltem le ezt a több mint 90 évet. Remélem, hogy olyan alkotás is van köztük, amire évek múlva is emlékeznek majd a látogatók” – árulta el életmű-kiállításáról Keleti Éva, aki szakmai portfóliója és öröksége gondozására az Nemzeti Archívumot kérte fel. „A technika olyan nagyot lépett előre, hogy gyakorlatilag semmi sem merülhet a feledés homályába. Viszont azt, hogy a kép mögött mi van, azt már csak én tudom elmondani, és a nemzetközi szinten is kiemelkedő műszaki hátterű Nemzeti Archívum képes arra, hogy ezeket mind szellemileg, mind technikailag rögzítse az utókornak” – jegyezte meg egy korábbi interjúban a fotóművész.

„Bécs egy jelentős kulturális központ, ahol kiállítást rendezni megtiszteltetés, rangot jelentő mérföldkő nemcsak a Nemzeti Fotótár, nemcsak a közmédia, hanem a magyar kultúra számára is. Az értékőrzés és hagyománytisztelet a közmédia kiemelt feladata, az MTVA Nemzeti Archívumában ezek mellé egyedülálló technológiai tudás társul. Mindez olyan szinergiák létrejöttét szavatolja, amely alapján Keleti Éva a fotóművészet nemzetközileg elismert alkotója minket választott a képeinek elhelyezésére. A fotóművész több ezer felvételből álló életműve fellelhető a közmédia által gondozott Nemzeti Archívumban, amelynek weboldalán több mint 326 ezer képet és csaknem egymillió sajtóanyagot tett eddig is mindenki számára elérhetővé” – mondta el Pető Zoltán, az MTVA operatív vezérigazgató-helyettese a megnyitó ünnepségen.

Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott bécsi nagykövete hozzátette: „Ez a kiállítás egyedülálló lehetőség arra, hogy új utat nyisson az osztrák-magyar kulturális kapcsolatok további fejlesztéséhez.”

Az M5 kulturális csatorna saját gyártású A pillangó szárnyán című riportfilmmel, amelyet Keleti Éva 93. születésnapján, augusztus 18-án vetít a csatorna, bepillantást nyerhetnek az érdeklődők az alkotó gyermekkorába is, végigkísérhetik a helyenként megrázó eseményekkel teli életszakaszait, és megtapasztalhatják szakmája iránt táplált szüntelen szeretetét, odaadását.

A Keleti Éva életmű-kiállítás június 6-tól, hétfőtől vasárnapig, 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható a bécsi Collegium Hungaricumban.

Kiemelt kép: MTI/Krizsán Csaba