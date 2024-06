Díjnyertes magyar filmek júniusban az M5-ön

A magyar film legnagyobb hazai seregszemléjéhez kapcsolódva a Magyar Mozgókép Fesztivál – új nevén a MOZ.GO – korábbi díjnyertes filmjeit és díjazottjainak alkotásait tűzi műsorra a közmédia kulturális csatornája. A Sose lesz vége, a Szabadító és a Szabadság, szerelem vetítése előtt az M5 Sztankay mozija című filmes háttérműsorában Sztankay Ádám jegyzetei alapozzák meg a filmélményt. A fesztivál eseményeiről naprakészen tudósít az M5 a Librettó és az Agenda című műsorban.

Új névvel, új vetítési helyszínekkel, premierekkel közeleg a MOZ.GO névre keresztelt, korábbi Magyar Mozgókép Fesztivál. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, a Magyar Filmakadémia védnökségével megvalósuló rendezvényre hangolja nézőit az M5 kulturális csatorna: június 6-tól korábbi fesztiváldíjas alkotásokat vetít.

Somossy Barbarának, a közmédia műsorvezetőjének többszörösen díjazott első kisjátékfilmje, a 2023-ban bemutatott Sose lesz vége június 6-án 21:13-tól látható az M5-ön, előtte 21 órától a Sztankay mozija vonatkozó epizódja várja a nézőket. 22 órakor újra jelentkezik a filmes háttérműsor, a 22:11-kor kezdődő Hajnal Gergely rendezte, 2022-ben bemutatott – szintén díjnyertes – Szabadító című film felvezetéseként.

A filmfesztivál apropóján az M5 az idei Életműdíjasok alkotásait is műsorra tűzi június 10. és 14. között délutánonként. A Klapka légió című 1983-as tévéjáték Tordy Géza és Törőcsik Mari főszereplésével június 10-én a kiegyezés időszakába repíti vissza a nézőket. Az 1997-es zenés vígjáték, a Csinibaba június 11-én, a Sziget a szárazföldön című 1969-es filmdráma június 12-én látható. A Kabos László felejthetetlen alakításával készült 1968-as vígjáték, A veréb is madár június 13-án szerez vidám perceket a nézőknek. Az 1994-es magyar játékfilm, az Ábel a rengetegben Tamási Áron azonos című műve alapján az 1920-as évek Erdélyét mutatja be június 14-én.

Az elmúlt évek népszerű magyar alkotásai közül június 12-én 21:05-től a 2022-ben bemutatott életrajzi film, a Blokád kerül adásba. Június 13-án a Sztankay mozija felvezetésével tekinthető meg 21 órától a 2006-os, Szabadság, szerelem című filmdráma. Június 17-én 21 órától egy 2023-as sikerfilm, a Dunán idén februárban bemutatott Majdnem menyasszony című romantikus tévéfilm zárja a filmkínálatot.

A Magyar Mozgókép Fesztivál legfontosabb programjairól és a díjátadóról az M5 kulturális csatorna rendszeresen beszámol majd a Librettó és az Agenda című műsorokban, valamint a tévécsatorna Facebook-oldalán. Az M5 élőben közvetíti az Életműdíj-gálát is június 14-én 18:30-tól, illetve a Magyar Mozgókép Díj gálát június 15-én 19 órától. A program záróeseményén idén második alkalommal adják át a közmédia által alapított Huszárik Zoltán-díjat, az idei díjazottról június 15-én láthatnak összeállítást. A Kontúr című portréműsor az Életműdíjasok interjúival várja nézőit június 17-től.

Díjnyertes magyar filmek június 6. és 17. között az M5-ön.

Kiemelt kép: MTVA