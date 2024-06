A légnyomás áll a meteorológiai szolgálat programjainak fókuszában a Múzeumok éjszakáján

A légnyomás áll a HungaroMet Nonprofit Zrt. – az Országos Meteorológiai Szolgálat jogutódja – programjainak fókuszában a Múzeumok éjszakáján, a szervezet Kitaibel Pál utcai főépületében és Pestszentlőrincen, a Marczell György Főobszervatóriumban is várja a látogatókat június 22-én.

A HungaroMet Zrt. Kitaibel Pál utcai székházában idén a légnyomás lesz a programok középpontjában. A szervezet 2018-ban kezdte bemutatni a legnépszerűbb meteorológiai elemeket, már körbejárták a csapadékot, a sugárzást, a szelet, a hőmérsékletet, idén pedig azt mutatják be, mi a légnyomás.

A programok 14:30-kor kezdődnek.

A szakemberek bemutatják, mi a légnyomás, hogyan és ki fedezte fel, hogy a levegőnek súlya van. Megmutatják azt is, hogyan lehet mérni a légnyomást, és azt is, hogyan jelenik meg a légnyomás a meteorológia szakterületein.

Szó lesz arról is, hogyan hat a légnyomás az emberi szervezetre, és miért van szükségük a vadászpilótáknak speciális ruhára.

Bemutatkozik a repülésmeteorológiai szakterület, szó esik a levegőminőség aktuális magyarországi és európai állapotáról, valamint az éghajlatváltozásról. Bemutatkozik a magyarországi klímapolitika szakmai háttérbázisakánt működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ, a Komposztáljunk együtt! standnál pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a jobb levegőminőség érdekében az égetés helyett inkább használjuk ki a talaj szénelnyelő kapacitását a komposztálással. Szó lesz arról, milyen hatásai vannak az életünkre a zajos környezetnek, mit tehetünk a levegő tisztaságáért a mindennapokban és bemutatkozik Magyarország első környezetvédelmi LIFE integrált projektje, a HungAIRy, amelynek célja a levegőminőség javítása az ország tíz településén. Az Ökocímke-standnál pedig a környezettudatos vásárlásról lesz szó, Magyarországon ugyanis a HungaroMet Nonprofit Zrt. Ökocímke Tanúsítási Iroda feladata a magyar „Környezetbarát Termék” védjegy és az uniós ökocímke használati jogának elnyeréséért benyújtott pályázatok értékelése.

Újra megnyitják a Meteorológiai Múzeum kapuit, ahol nemcsak a légnyomást mérő eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók, hanem más muzeális értékű mérőműszerekkel is. Az érdeklődőket bevezetik az alap meteorológiai paramétereket regisztráló műszerek fejlődésének történetébe, valamint a HungaroMet Zrt. jogelődjének, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a több mint 150 éves történetébe is.

A gyerekeket „meteomókával” várják, a kísérletekkel tűzdelt előadások 15 órától óránként indulnak.

Délután 5 órától 30-40 perces szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, itt többek között a kibocsátás-csökkentésről beszélnek a szakemberek, a repülés és légnyomás kapcsolatáról és arról, milyen veszélyeket okozhat a légnyomás változása és a légnyomásmérő meghibásodása. Az egyik előadás témája az éghajlat és a labdarúgás kapcsolatáról fog szólni, és arról, milyen hatással van a pályára és a játékosokra az adott hely éghajlata.

A látogatók kipróbálhatják a meteorológiai szolgálat stúdióját is.

A pestszentlőrinci Marczell György Főobszervatóriumban június 22-én, szombaton 12 órakor kezdődnek a programok. A Gilice téri obszervatórium meteorológiai tanösvényén a látogatók megismerkedhetnek a hagyományos mérőeszközökkel és az automata meteorológiai állomással. Bemutatják a látogatóknak a korszerű távérzékelési eszközöket is, mint például a radart, a villámdetektort és a napsugárzás összetevőinek mérésére szolgáló készülékeket. Emellett a levegőminőség-mérés folyamatát is megmutatják a látogatóknak. A program részeként a nap során több alkalommal is felengednek magaslégkört kutató szondákat. A csoportok 12-19 óra között óránként indulnak.

A programokról részletesen a meteorológiai szolgálat honlapján, a www.met.hu oldalon lehet tájékozódni. Egyes programokra előzetesen jelentkezni kell, ezt az events.met.hu/muzej oldalon lehet megtenni.

