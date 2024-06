Premier a Petőfi Zenei Díjátadón: László Evelin új dalát mutatja be  

A Dal 2024 győztes produkciójának előadója, László Evelin egy új, különleges szerzeménnyel készül a szombat esti Petőfi Zenei Díjátadóra. A rangos zenei esemény extra produkciójáról a Duna Család-barát vendégeként beszélt az énekes.

Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Petőfi Zenei Díjátadót. A június 8-i eseményen kilenc kategóriában ismeri el a közmédia a hazai könnyűzene kiemelkedő előadóit és alkotásait. A Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban is élőben követhető nagyszabású zenei ünnepségen a rangos szakmai elismerések átadása mellett különleges produkciókat is láthatnak, mások mellett fellép László Evelin, A Dal 2024 győztes, Legényes című dal előadója és szerzője is.

A Duna Család-barát című műsorának vendégeként az énekes elárulta, mivel várja a közönséget.

„A dalválasztó főnyereményeként elkészíthetek egy nyolcszámos albumot, amelyet a berlini Hansa Studios-ban rögzítünk. Erre készülnek folyamatosan a dalok, amelyek egyikét hallhatják szombat este a Petőfi Zene Díjátadón. A belső utazásról szóló, gyerekkorom ihlette dalnak a gálán lesz a premierje”

– árulta el László Evelin.

Az énekes a világhírű stúdióban készülő album előkészületeiről azt mondta: „Továbbra is fontos számomra, hogy hiteles legyen a dal abban a stílusban, amiben előadom, és hogy a közönség is élvezze”.

Nagy örömére, a győzelem után még nagyobb a pörgés az életében.

