Eddig 70 török rendezvény volt a kulturális évadban hazánkban

Mindkét országban nagy sikerrel zajlanak az idei magyar-török kulturális évad eseményei. Az első öt hónapban csaknem hetven török szervezésű rendezvényt tartottak Magyarországon – mondta Törökország budapesti nagykövete kedden Budapesten.

Gülsen Karanis Eksioglu egy sajtóreggelin értékelte az évad eseményeit. Kiemelte, hogy több mint négyszáz török művész, előadó, kulturális szakember vett részt az eddigi programokon.

„A magyar-török kulturális évad során mindkét országban száz-száz művészeti és tudományos rendezvényre kerül sor. Az eddigi magyarországi események tíz városban mintegy 75 ezer látogató részvételével zajlottak. Budapesten olyan rangos helyszínek adtak otthont a programoknak, mint például a Müpa, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház” – hangsúlyozta a nagykövet.

Mint felidézte, a magyar-török kulturális évadot Magyarország és Törökország diplomáciai kapcsolatfelvételének 100. évfordulója alkalmából rendezik 2024-ben. A programsorozat nyitánya tavaly december 18-án volt a Müpában Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Recep Tayyip Erdogan és Novák Katalin volt köztársasági elnök részvételével. A kulturális évad záróeseményét idén december 18-án tartják az isztambuli Atatürk Kulturális Központ operaházában.

Gülsen Karanis Eksioglu szerint a második félévben esedékes magyar EU-elnökség további lehetőségeket ad hozzá a kulturális évadhoz. Hozzátette: reményeik szerint az évad során kialakuló kulturális együttműködés a következő években is tovább folytatódik.

Mint elhangzott, olyan magyarországi városok adnak otthont a kulturális évad rendezvényeinek, mint Tata, Szeged, Veszprém, Pécs, Debrecen, Szigetvár, Miskolc, Győr és Bugac. Magyarország kulturális és művészeti rendezvényei Törökország legrangosabb helyszínein kapnak helyet, köztük az isztambuli Atatürk Kulturális Központban, valamint az ankarai Elnöki Szimfonikus Zenekari Teremben.

Osman Can Ürel, a Go Turkey magyarországi képviseletvezetője, a budapesti török nagykövetség turisztikai és kulturális tanácsadója az évad eddigi magyarországi rendezvényei közül kiemelte a Güldestan és a Dance Adrenaline előadását, a Tas Tepeler régészeti szemináriumot, az Allegra Ensemble koncertjeit, a Yunus Said a Word koncertet, a Turkish Harp: Sirin Pancaroglu című koncertet, Tutu Aydinoglu A szultán elveszett zongorája című előadást, Büsra Kayikci Duna című műsorát, Ömer Faruk Tekbilek és az Önder Focan Jazz Trió koncertjét, illetve a Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivált.

Júniusban Pécsett és Budapesten rendezik meg a Sema ünnepségeket, a győri Nemzetközi Táncfesztiválon pedig Törökország lesz a fő vendégország.

Jelenleg is zajlik az 52. Isztambuli Zenei Fesztivál, amelyen nagy sikerrel lépett fel Baráti Kristóf, Roby Lakatos és együttese, a Nemzeti Énekkar, a Budapest Fesztiválzenekar, és június 6-án a Liszt Ferenc Kamarazenekar is koncertet ad. Az Istanbul Jazz Festivalt július 3-tól 18-ig tartják, itt is lesz magyar fellépő: a Modern Art Orchestra július 4-én lép színpadra.